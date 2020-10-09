Летевший из Москвы в Омск самолет экстренно сел на Урале В детсадах Махачкалы произошло массовое отравление детей 9 октября 2020, 09:38

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

В больницу Махачкалы доставлены 16 детей из детсадов с признаками отравления, сообщил источник в администрации города. «16 детей из разных детских садов попали в больницу в Махачкале с отравлением. Причина устанавливается», – сказал ТАСС источник. Во вторник медики госпитализировали 13 школьников, которые потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках. Позже в больницу обратился еще один ребенок с головокружением.

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