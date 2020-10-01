Компаниям в Москве пригрозили штрафами за отказ от удаленки

В Москве начнут вводить санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленку, заявил мэр города Сергей Собянин.

Весной компании переводили до 70% сотрудников на удаленный режим работы без ущерба для производства, но осенью этого не происходит, заявил Собянин в эфире «России 24», передает ТАСС.

«Мы видим передвижения по городу, в метро много людей, пробки. Очевидно, что рекомендации не работают. Будем запрашивать у предприятий четкую информацию, более того – направлять им информацию, что у них работают люди старше 65, с хроническими заболеваниями. Если совсем не услышат, то будем вводить санкции», – сказал он.

Также глава города призвал не верить мошенникам, которые обещают помочь со справками.

«Во время пандемии <...> электронного мошенничества стало в разы больше. Не ведитесь на это», – попросил москвичей Собянин.

Поддельная справка с «подтверждением» о наличии антител к коронавирусу станет бесполезной тратой денег, подчеркнул он.

Напомним, московских работодателей обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленку 30% сотрудников.

Также в четверг Собянин заявил, что в столице не наблюдается второй волны коронавируса.

В России за сутки выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса, в Москве – 2424 человека. Всего в стране выявлен 1 млн 185 тыс. 231 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 964 тыс. 242 человек.