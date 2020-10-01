Команда Навального рассказала о «погрязшей в коррупции» кандидатке «умного голосования»

Команда блогера Алексея Навального выпустила пост, в котором рассказала о «погрязшей в коррупции» главе муниципального округа Светлановское Янине Евстафьевой, при этом она была кандидатом «умного голосования» на прошедших выборах, заметили блогеры.

Команда Навального опубликовала в соцсетях пост, в котором обвинила Евстафьеву в коррупции.

При этом Евстафьева была кандидатом от «умного голосования», заметил блогер Леонид Дегтярев. Он выложил в Twitter ролик с подробным разбором этой ситуации.

Команда Навального в Санкт-Петербурге разместила ролик о погрязшей в коррупции главе округа МО «Светлановское» Янине Евстафьевой. Фишка в том, что Евстафьева на прошедших выборах была кандидатом УГ))) pic.twitter.com/DP2ccM1vyn — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) October 1, 2020

Ранее политолог Павел Данилин рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о том, как на состоявшихся в сентябре выборах провалилась технология «умного голосования».

В свою очередь политолог Анна Федорова заявила, что «умное голосование» – это механистичная идея, работающая по принципу «голосуйте за того, кого вам назвали, и неважно, что это за человек». Она отметила очевидность провала этого проекта, а политолог Олег Бондаренко объяснил неудачу «умного голосования» в Томске и Новосибирске отсутствием единства в, так называемом, «демократическом лагере».

Между тем в Общественной палате России по итогам мониторинга пришли к выводу, что выборы 11-13 сентября прошли спокойно.