Опубликовано видео «поражения ракетой» украинского самолета в Иране

Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, может быть запечатлен момент поражения ракетой украинского Boeing 737 в Иране.

Гариб заявил в Twitter, что запись «получил от источника». Он признает, что «пока не может проверить видео», но надеется получить от источника «метаданные».