Новый командующий иранским «Кудс» пообещал продолжить курс Сулеймани

Новый командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции» Эсмаил Каани пообещал продолжить курс, начатый генералом Касемом Сулеймани, сообщает телеканал IRIB.

Каани выразил благодарность за то, что его выбрали новым командующим «Кудс», передает РИА «Новости».

«Мы продолжим движение по этому светлому пути со всей мощью. Даст Бог, эта атака дополнит ключевое решение иракского парламента и волю народов региона, и (поможет) изгнать США и глобальное высокомерие из региона», – заявил Каани.

Напомним, в среду Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

В четверг постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение Вашингтона о переговорах невозможно принять, так как американская сторона вводит санкции против Тегерана. При этом Тегеран заявлял, что завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани.