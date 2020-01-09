Индекс РТС обновил семилетний максимум

Индекс Мосбиржи, умеренно снижавшийся в четверг утром, к 10.27 мск вышел в плюс и вырос на 0,05% – до 3111 пунктов, индекс РТС к этому времени поднялся на 0,8% – до 1602 пунктов.

Ранее в четверг индекс РТС на фоне роста нефтяных котировок обновил максимум с февраля 2013 года, поднявшись до 1602,22 пункта, передает РИА «Новости».

Как отмечает Reuters, стоимость нефти сорта Brent выросла на 0,6% – до 65,82 доллара за баррель, фьючерсы на нефть WTI прибавили 0,65% – до 59,99 доллара за баррель на фоне новых опасений по поводу конфликта на Ближнем Востоке после ракетной атаки в Багдаде.

При этом в среду произошло резкое снижение стоимости нефти на статистике по запасам сырья в США: в среду Brent упала на 4,1%, WTI – почти на 5%. Так, минэнерго США сообщило об увеличении запасов нефти в стране за минувшую неделю на 1,2 млн баррелей в сутки, хотя аналитики ожидали снижения этих запасов на 3,5 млн баррелей.