В конфликте Ирана и США увидели выгоду для России

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Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
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Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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«Филигранный» удар Ирана дал шанс не допустить войны

Ракетный удар Ирана стал первой «пощечиной» СШАФото: Mahmood Hosseini/Reuters
Беспрецедентные ракетные удары КСИР по военным базам США могли показаться началом большой войны. На деле эта акция, скорее всего, стала максимально бескровным выходом из острой фазы ирано-американского конфликта на данном этапе. Как в реальности будут развиваться события, зависит от решения Трампа, но пока ситуация выглядит выгодной для обеих сторон. Главный вопрос дня – имеет ли ко всему этому отношение катастрофа украинского самолета? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

Олег Хавич, политический аналитик
Вице-спикеру польского Сейма от левых грозит тюрьма за то, что он назвал солдат Красной армии освободителями Польши, один из районов Праги установит памятник гитлеровским коллаборантам… Далее везде? Подробности...
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Новость ржачная, ситуация страшная

Николай Гурьянов, журналист
Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...
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Большой конфликт в заливе феноменально выгоден для США

Александр Тимохин, журналист
Если после убийства Сулеймани Трамп выведет войска из Ирака, то у него окажется куда больше ресурсов для противостояния с Китаем. А один из аспектов такой борьбы – выбивание из-под Китая «русской подпорки». Подробности...
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    Какими будут смартфоны будущего

    Обсуждение: 6 комментариев

    Рекорды скорости на воде, земле и в воздухе

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              В конфликте Ирана и США увидели выгоду для России

              9 января 2020, 09:17

              Текст: Алина Назарова

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              Нынешний конфликт между Ираном и США дает России возможность укрепить влияние в Сирии, пишет Die Welt.

              Официально Кремль осудил убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани, но в действительности конфликт Вашингтона и Тегерана – это шанс для Москвы на реализацию ее стратегических целей на Ближнем Востоке. Именно поэтому Россия ограничивается заявлениями, ведь в среднесрочной перспективе ослабление Ирана ей выгодно, пишет Die Welt.

              По словам автора статьи, «если Иран окажется под давлением, Москва сможет воспользоваться возможностью для расширения своего влияния в Дамаске», передает RT.

              Издание отмечает, что Россия и Иран делят между собой влияние в послевоенной Сирии. При это до сих пор сирийский лидер Башар Асад в большей степени угождал Тегерану, например, в том, что касается доступа к порту в Латакии или ископаемым ресурсам государства. К тому же речь идет и о диаметрально противоположных геополитических приоритетах россиян и иранцев в Сирии, продолжает издание. Москва настаивает на создании в стране модели децентрализованного государства, ситуацию в котором будет контролировать реформированная сирийская народная армия. Тегеран же делает ставку на интеграцию шиитских бригад в войска Асада и создание правительственной системы, которая позволит Ирану «из-за кулис дергать за ниточки» как в Ливии. Такой расклад, считает журналист, сильно навредит интересам России в регионе.

              Как пишет Die Welt, пока что Москва делает ставку на сохранение статуса-кво и баланс между главными игроками: Ираном, Израилем, Турцией и Саудовской Аравией. Но Кремль надеется, что убийство Сулеймани, который был для Асада непререкаемым авторитетом, покажет сирийскому лидеру, что пора освобождаться от иранской зависимости, оценить риски, «диверсифицировать» свою внешнюю политику, делать большую ставку на Россию и через нее как посредника сближаться со своими арабскими соседями. Это был бы идеальный для Москвы сценарий, объясняет автор.

              Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ситуацию, президент США Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».

              В ООН заявление Трампа по Ирану расценили как шаг к деэскалации. В Госдуме слова Трампа назвали первым случаем в американской истории, когда США «проглотили» массированный удар по американской военной базе.

              После ударов по объектам США в Ираке Тегеран уведомилгенсека и СБ ООН о завершении мести за убийство генерала Сулеймани. Также стало известно, что Соединенные Штаты и Иран при посредничестве Швейцарии обменялись сообщениями о деэскалации.


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