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США аннулировали визы гражданам Южного Судана
Госсекретарь США аннулировал визы и ограничил их выдачу для граждан Южного Судана
Госсекретарь США Марко Рубио объявил об аннулировании всех виз граждан Южного Судана и ограничении их дальнейшей выдачи, что связано с неспособностью властей Южного Судана принять репатриантов.
Как передает РИА «Новости», госсекретарь США Марко Рубио заявил о немедленном аннулировании виз для граждан Южного Судана и ограничении их последующей выдачи. Решение связано с неспособностью переходного правительства Южного Судана принять репатриированных граждан. Рубио подчеркнул, что эти меры введены с целью предотвращения въезда в США и вступают в силу немедленно.
Ранее силы безопасности, лояльные президенту Южного Судана Сальве Кииру, задержали двух министров и ряд высокопоставленных военных чиновников. Эти действия вызвали обеспокоенность по поводу перспектив мирного соглашения 2018 года, которое завершило пятилетний гражданский конфликт, унесший жизни около 400 тысяч человек.
Посольство США в Южном Судане опубликовало заявление, в котором вместе с посольствами Канады, Германии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании и делегацией ЕС осудило продолжающееся насилие и выразило обеспокоенность задержаниями высокопоставленных лиц без предъявления обвинений. Дипломаты призвали власти Южного Судана начать диалог для разрешения конфликта и выразили готовность выступить посредниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность ужесточить въезд в страну граждан из 43 государств, включая Россию и Белоруссию.
Министр обороны России Сергей Шойгу провел двухстороннюю встречу с министром обороны Южного Судана Чол Тон Балоком.
Россия готовилась к открытию полноценных дипломатических миссий в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне, о чем сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.