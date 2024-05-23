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    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    Додик заявил о подготовке соглашения о мирном разграничении БиГ
    Москва передала Киеву список из 500 украинских пленных
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    Мнения
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

    12 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Русская идея – это идея цветущей сложности

    Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Вотунихи» поменялись местами

    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

    21 комментарий
    23 мая 2024, 19:41 • Новости дня

    Лавров заявил об открытии новых дипмиссий в трех африканских странах

    Лавров: Посольства России откроются в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне

    Лавров заявил об открытии новых дипмиссий в трех африканских странах
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готовится к открытию полноценных дипломатических миссий в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Во время приема по случаю Дня Африки Лавров сообщил о том, что Россия готовится к открытию полноценных дипломатических миссий в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле заявили, что Москва заинтересована в выстраивании хороших отношений со всеми странами Африки, в том числе с Республикой Чад.

    23 мая 2024, 01:30 • Новости дня
    Ходорковский рассказал о секретной роли Ротшильда в деле ЮКОСа
    Ходорковский рассказал о секретной роли Ротшильда в деле ЮКОСа
    @ Heikki Saukkomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инвестиционный банкир лорд Джейкоб Ротшильд, четвертый барон Ротшильд из британского клана Ротшильдов, выполнял роль «протектора» в ЮКОСе, сообщил основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иноагентом).

    В интервью Юрию Дудю Ходорковский* рассказал, что в период, когда он возглавлял ЮКОС, было принято решение о протекторе в компании – лице, «которое выполняет функции человека, следящего за тем, что происходит».

    Ходорковский* пояснил, что такой человек должен быть независимым и пользоваться доверием, так как у него лишь «одна функция» – если протектор видит, что держатель контрольного пакета действует «под давлением», то «должен вскрыть конверт и передать контрольный пакет» другому человеку – в случае ЮКОСа выбранным заранее человеком был Леонид Невзлин*.

    Ходорковский* сказал, что решение ввести протектора «сыграло», когда его арестовали. По плану, протектор «должен был увидеть», что Ходорковский* действует «под давлением», и в этом случае забрать у него полномочия. Ходорковский* сообщил, что так и произошло, когда его «взяли в тюрьму».

    На вопрос о том, кто был протектором, Ходорковский* ответил: «Это очень характерная фигура, роль которой в компании все всячески обсуждали, и никто не знал на самом деле. Недавно умерший лорд Джейкоб Ротшильд».

    Напомним, Ротшильд скончался 26 февраля 2024 года в Лондоне в возрасте 87 лет. В феврале 2024 года Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа, в рамках которой российская сторона пыталась отменить решения международного арбитража о выплате бывшим акционерам компании более 50 млрд долларов. Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда.

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    23 мая 2024, 08:24 • Новости дня
    Сожительница замминистра Иванова переоформила Mercedes и MINI Cooper

    Сожительница замглавы Минобороны Иванова переоформила Mercedes и MINI Cooper перед его арестом

    Сожительница замминистра Иванова переоформила Mercedes и MINI Cooper
    @ wikipedia.org

    Tекст: Александра Юдина

    Сожительница замглавы Минобороны Тимура Иванова Мария Китаева на прошлой неделе переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других лиц, следует из открытой базы данных.

    Отмечается, что в декларациях о доходах Китаевой был указан автомобиль MINI Cooper S, а 18 мая 2024 года у машины появился новый собственник, передает РИА «Новости».

    Стоимость такого автомобиля 2003 года выпуска – около 500 тыс. рублей.

    Также в открытых базах данных также значится автомобиль Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса совпадают с данными Китаевой. Известно, что 14 мая у иномарки появился новый владелец. Стоимость автомобиля составляет примерно 7,8 млн рублей.

    Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимур Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.

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    22 мая 2024, 22:58 • Новости дня
    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии

    Украинская пресса объяснила сокращение «формулы мира» до трех пунктов страхом Киева перед провалом в Швейцарии

    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев опасается, что конференция по Украине в Швейцарии провалится, поэтому сократил «формулу мира» президента страны Владимира Зеленского до трех пунктов, пишут украинские СМИ.

    Украинские СМИ подчеркивают, что Зеленский планировал обсуждать на конференции только свою «формулу мира», но организаторы решили, что это помешает привлечь страны Глобального Юга. В результате участникам позволили вносить свои изменения в итоговый документ, передает ТАСС.

    Киев оказался перед двумя негативными для себя сценариями: либо страны Глобального Юга просто откажутся участвовать в конференции, либо итоговый документ может оказаться далек от желаний Украины. Поэтому «формулу мира» урезали до трех пунктов, которые считаются наименее спорными, пишут СМИ.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    23 мая 2024, 10:06 • Новости дня
    Стало известно о задержании замначальника Генштаба генерала Шамарина

    «Коммерсант»: Задержан замначальника Генштаба генерал Шамарин

    Стало известно о задержании замначальника Генштаба генерала Шамарина
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который также занимает пост заместителя начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

    У генерала прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о предполагаемых махинациях, пишет «Коммерсант».

    Сообщается, что Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК.

    Напомним, ранее по обвинению в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов.

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    23 мая 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США
    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, причиненного России и ее Центробанку решениями государственных или судебных органов США.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Это ответные меры на незаконное изъятие активов России за рубежом. Согласно указу, российский правообладатель (под ним понимается РФ или ее Центробанк) вправе «обратиться в суд <…> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба». При этом обращение будет происходить «в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством РФ», передает ТАСС.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

    В соответствии с указом главы государства российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

    Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в РФ.

    Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации ущерба от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка РФ.

    «Решением [суда] об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень, и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», – говорится в указе президента.

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    22 мая 2024, 21:19 • Новости дня
    Путин разрешил ликвидацию «Америкэн Экспресс Банка» в России
    Путин разрешил ликвидацию «Америкэн Экспресс Банка» в России
    @ Михаил Терещенко/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин распорядился разрешить добровольную ликвидацию «Америкэн Экспресс Банка» в России, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе отмечается, что ООО «Америкэн Экспресс банк» разрешаются мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    Учредитель кредитной организации в России – американская компания American Express.

    Напомним, американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории России и Белоруссии после начала СВО.

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    22 мая 2024, 20:43 • Новости дня
    МИД: Окружение Саатсеского сапога в Эстонии забором не повлияет на его статус

    Российский МИД ответил на призыв эстонских властей окружить Саатсеский сапог забором

    МИД: Окружение Саатсеского сапога в Эстонии забором не повлияет на его статус
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Возможность передачи Саатсеского сапога Эстонии никогда не рассматривалась российскими властями. Более того, подобные разговоры лишены всякого смысла, заявили в МИД, реагируя на инициативу эстонских властей построить ограждения вокруг этого участка территории.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в настоящее время на отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района в случае проезда без остановок по-прежнему сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку без пограничных формальностей, передает РБК.

    Напомним, Саатсеский сапог – часть территории Псковской области, которая небольшим клином вдается в пограничный Выруский уезд Эстонии. Через нее в районе деревни Саатсе проходит железная дорога «Вярска – Саатсе». Таким образом эстонские граждане, переезжая в Саатсе и обратно, пересекают российскую территорию.

    Как сообщалось ранее, Эстония решила построить ограждение вокруг участка границы с Россией.

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    23 мая 2024, 08:41 • Новости дня
    Стало известно о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

    Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

    Стало известно о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области зачищено от разрозненных групп ВСУ, попытки противника вернуть утраченные позиции пресекаются, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, противник не прекратил действия в дельте Днепра, боестолкновения в островной зоне продолжаются, передает РИА «Новости».

    Сальдо добавил, что ВС России пресекают попытки противника высадиться на левый берег Днепра, уничтожая большую часть лодок уже на подходе.

    Ранее Сальдо рассказал, что группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ.

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    22 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Умерла актриса Елена Муратова
    Умерла актриса Елена Муратова
    @ Зотин Игорь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве на 93-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Муратова.

    О смерти актрисы сообщил Институт современного искусства (ИСИ). «С глубокой скорбью сообщаем о кончине Елены Петровны Муратовой, талантливой актрисы театра и кино, заслуженной артистки России», – говорится в некрологе на сайте ИСИ. Причина смерти не называется.

    Елена Довлатбекова, прославившаяся под фамилией Муратова, родилась 23 февраля 1932 года в Тифлисе (наст. время Тбилиси). Выпускница ВГИКа. Ее дебютной ролью стала работа в ленте «Шарф любимой» в 1955 году. Фильмография Муратовой насчитывает 46 проектов, наиболее известные – «Стряпуха», «Гранатовый браслет», «Анна Каренина», «Вий», «Зигзаг удачи», «Ехали в трамвае Ильф и Петров».

    На прошлой неделе стало известно о смерти актера, каскадера Владимира Жарикова, снявшегося в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Десять негритят».

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    22 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    В РЖД придумали электронную очередь за раскупленными билетами
    В РЖД придумали электронную очередь за раскупленными билетами
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В РЖД намерены внедрить лист ожидания онлайн для тех, кто ждет сданных назад билетов, сообщил замначальника департамента информатизации компании Юрий Данилов.

    По его словам, новая функция позволит пассажирам встать в очередь на билеты, которые уже раскуплены, и получить их в случае отказа других покупателей или добавления вагонов к составу, передает РИА «Новости».

    Как указал Данилов, лист ожидания – это не просто уведомление о доступности билета, а реальная очередь, и при отказе пассажира от билета или добавлении вагонов у человека в очереди появляется возможность его купить.

    Он отметил, что сервис будет запущен в мае 2024 года, а его полное развертывание запланировано на третий квартал. Сейчас система рассылает уведомления о свободных местах всем, кто хотел их купить, одновременно.

    Ранее сообщалось, что РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки в поезд по предъявлению QR-кода из приложения «Госуслуги».

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    23 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекомендацию украинским СМИ не оскорблять российских военных

    Политолог Скачко: В Киеве поняли, что придется отвечать за «орков» и «русню»

    Эксперт объяснил рекомендацию украинским СМИ не оскорблять российских военных

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка украинских властей отказаться от «языка ненависти» в местной прессе выглядит запоздалой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее украинские власти рекомендовали СМИ не оскорблять российских военных.

    «Призыв нацсовета Украины к прессе отказаться от оскорблений в адрес российских военных почти наверняка продиктован не беспокойством о престиже журналистов или качестве материалов. Дело, скорее, в том, что в Киеве предчувствуют поражение. Там понимают, что за «орков», «русню» и подобную лексику им придется отвечать», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    Он называет подобные рекомендации, которые появились лишь на третьем году конфликта, запоздалыми. «С одной стороны, решение правильное, но в контексте всего происходящего оно выглядит позорно», – добавил спикер. По мнению Скачко, украинские журналисты могут руководствоваться новыми правилами, но многое будет зависеть от того, кто и сколько им заплатит.

    «На Украине есть особо одаренные работники СМИ. Такие люди собственную несостоятельность компенсируют руганью. Вероятно, они будут до конца изрыгать всякую гадость про российских военных и русских в целом», – допускает политолог. Вместе с тем украинскому журналисту характерна сервильность, отметил он. «Это особенность профессии в несвободном украинском обществе», – пояснил собеседник.

    А вот чего ждать не стоит, так это смены риторики политиков, добавляет аналитик. «Делая оскорбительные заявления в адрес России, они, с одной стороны, пытаются засветиться перед западными инвесторами и показать тем, какие они сильные и смелые. С другой стороны, чувствуют безнаказанность. Но ответственность в любом случае рано или поздно придется нести», – заключил Скачко.

    Ранее нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам страны отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных. Рекомендации прописаны в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».

    «Использование некорректной лексики в отношении представителей Российской армии, военной и политической администрации не способствует объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации», – говорится в тексте документа. Поясняется, что даже при военном положении СМИ следует соблюдать этические и профессиональные стандарты. Агрессивная лексика, отметил нацсовет, может трактоваться другими сторонами как «содействие эскалации войны».

    Напомним, заявления о том, что «украинцы – люди, а русские – нет» звучали неоднократно, в частности от Сары Эштон-Чирилло, занимавшей пост спикера теробороны ВСУ. На Украине оскорбляли и жителей Донбасса. Так, еще в 2019 году украинский журналист Юрий Молчанов обвинил коллег в нежелании населения региона возвращаться на Украину: «Мы говорим тем, кто живет в Донбассе: идите к нам, у нас лучше. А лучше ли? Пойдут ли они к тем, кто пять лет называл их мразями, подонками, обещал их уничтожить, обнести колючей проволокой? И это не российская пропаганда, все это было на наших каналах».

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    23 мая 2024, 09:55 • Новости дня
    Дело о крупнейших в истории современной России взятках дошло до суда

    «Коммерсант»: Дело о крупнейших в истории современной России взятках дошло до суда

    Tекст: Ольга Никитина

    Суд рассмотрит дело в отношении бывшего главы следственного отдела СК по Тверскому району Москвы 35-летнего майора юстиции Марата Тамбиева, который обвиняется в десяти эпизодах получения взяток в размере более 1,5 млн долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей), еще на 1,3 млн долларов он, по версии следствия, пытался обогатиться.

    Как отмечает «Коммерсант», это дело о взятках стало крупнейшим в современной российской истории. Тамбиев обвиняется в десяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере, в четырех приготовлениях к получению взятки, превышении должностных полномочий.

    По версии следствия, он брал взятки за помощь в делах, находившихся в его производстве, а также за покровительство хакерской группировке Infraud Organization, которая торговала в даркнете украденными данными банковских карт и номеров социального страхования (SSN) иностранцев, в первую очередь американских граждан.

    Сообщницей Тамбиева, по данным СК, выступала 27-летняя экс-следователь Кристина Ляховенко. Ей вменяется одна взятка, превышение должностных полномочий, а также фальсификация доказательств по уголовному делу.

    Ни сам Тамбиев, ни Ляховенко вину не признали.

    Как уточняет издание, Верховный суд направил дело на рассмотрение в суд подмосковной Балашихи, поскольку, по мнению Генпрокуратуры, за длительное время на должности в столичном управлении СК Тамбиев наверняка оброс связями в судейском корпусе Москвы.

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    23 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Сенатор Долгов: Варшава рискует стать стороной конфликта, если решит сбивать российские ракеты над Украиной

    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждаемая в Варшаве идея использовать польские ПВО для защиты украинского воздушного пространства абсолютно безрассудна. Если Польша приступит к реализации инициативы, это сделает ее стороной конфликта и приведет к трагическим последствиям. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Он призвал поляков вспомнить уроки истории.

    «Польское руководство продолжает придерживаться разнузданной риторики по отношению к конфликту вокруг Украины», – сказал сенатор Константин Долгов. Он отметил, что уровень истерии и русофобии в Польше зашкаливает.  Тем не менее идею использовать системы ПВО Польши для защиты украинского воздушного пространства собеседник счел «болтанием языком».

    «Я думаю, политики в Варшаве не осознают той опасности, которой они подвергают свою страну и своих граждан, выступая с подобными предложениями. Отсюда и такие безответственные идеи», – пояснил парламентарий. 

    Долгов допускает, что поляков подзуживают немцы. Он напомнил, что ранее с инициативой защищать Украину средствами ПВО с территории Польши выступали депутаты Бундестага. «Германия исторически сыграла немалую роль в бедах поляков. То, что немцы занимаются провокационным подстрекательством, должно натолкнуть чиновников в Варшаве на определенные размышления», – считает спикер.

    При этом сенатор подчеркивает: если Польша приступит к реализации плана и начнет сбивать ракеты над Украиной, это сделает ее стороной конфликта. «Эти действия будут рассматриваться нами как враждебный акт и, разумеется, станут основанием для серьезного ответа», – добавил Долгов. Вместе с тем, как отметил собеседник, никакие польские средства ПВО не окажут серьезного влияния на ход военной операции.

    Сенатор на этом фоне призвал польское руководство вспомнить уроки истории. «Каждый раз, когда Варшава вынашивала какие-то агрессивные и провокационные замыслы, для поляков это заканчивалось трагически. Это повторялось много раз. Если они хотят повторения, то выбирают верный путь», – иронично заключил Долгов.

    Ранее спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», – цитирует его ТАСС.

    Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последним также предстоит согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной. Представитель МИД Польши подчеркнул, что речи о физическом переносе польских средств ПВО на Украину не идет. «Нет возможности того, чтобы польская система ПВО была вне границ страны», – отметил дипломат.

    По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета, запущенная, как утверждали польские военные, «дальней авиацией РФ». МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Дипломат отклонил приглашение из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств. Политолог Федор Лукьянов назвал тогда неявку российского посла в МИД Польши ответом на действия послов ЕС.

    Напомним, Владимир Зеленский попросил соседние государства, входящие в НАТО, сбивать цели над Украиной. Он сообщил, что обратился с такой идей к США, Польше и другим партнерам. «Мы готовы подписать все бумаги, что если будет сбита российская ракета над Украиной, то страны НАТО не будут нести ответственность за ущерб, причиненный падением или взрывом. Но все боятся эскалации», – говорил Зеленский в интервью агентству Reuters.

    Идею защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии, ранее озвучивали также в германском Бундестаге. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий.

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    23 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна
    На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин помог королю Бахрейна Хамаду Бен Исе Аль Халифу надеть наушник для синхронного перевода.

    На записи встречи видно, что король не сразу разобрался, как правильно пользоваться наушником, тогда российский лидер жестом показал ему, как его надеть, передает РИА «Новости».

    Встреча Путина с королем Бахрейна состоялась в четверг в Кремле. Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным.

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    23 мая 2024, 06:28 • Новости дня
    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма

    Блинкен перечислил «практические причины» не включать Россию в американский список спонсоров терроризма

    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма, также есть ряд «практических причин» не вносить ее в список таких стран, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил, что «агрессия – это не терроризм». По его словам, определение «терроризма» «не подходит к тому, чем занимается Россия», передает ТАСС.

    Кроме того, объявление России страной – спонсором терроризма подвергнет угрозе «многостороннее сотрудничество» по санкциям против Москвы, сказал он.

    Также Блинкен указал, что подобный шаг будет сложно отменить в случае мирных переговоров, он помешает мерам по «обеспечению оплаты Россией ужасного ущерба Украине, включая использование ее суверенных активов». Как пояснил Блинкен, активы могут заморозить в рамках судебного разбирательства.

    По его словам, администрация США не желает иметь дело «с непредвиденными последствиями, эффектами второго и третьего порядка» в случае объявления России страной – спонсором терроризма.

    Напомним, Палата представителей призывала Госдеп внести Россию в список стран – спонсоров терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций. Белый дом сообщил, что США отказались от этой идеи. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «сама постановка вопроса чудовищна».

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