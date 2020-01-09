Появилось видео дозаправки МиГ-31БМ в воздухе

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа отработали дозаправку в небе, процесс был запечатлен на видео.

Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

Самолеты приблизились к танкеру Ил-78 на минимальное расстояние – порядка десяти метров. Дозаправка проводилась на скорости 500 километров в час.

«К полетам такой сложности допускаются только опытные пилоты, так как в этих условиях, чтобы соблюсти требуемую дистанцию, летчикам приходилось контролировать мощность двигателей вручную», – отметили в Минобороны.

При отработке маневров экипажи МиГ-31БМ преодолели более 2,5 тыс. километров. Истребители посадили на аэродроме Шагол.

Ранее было опубликовано видео дуэли двух МиГ-31БМ.

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