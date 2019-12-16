Опубликовано видео дуэли двух МиГ-31БМ

Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлена учебная воздушная дуэль двух МиГ-31БМ.

В бою истребители выполняют «бочку», другие фигуры высшего пилотажа, отрабатывают маневры для быстрой смены положения и ведения огня, передает РИА «Новости».

Большая часть дуэли проходила на предельных скоростях самолета, благодаря чему летчики совершенствуют навыки по выдерживанию длительных перегрузок.

Истребители ВКС нередко разыгрывают воздушные дуэли в ходе учений.