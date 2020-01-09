Белый дом узнал о приказе Ирана союзным силам не атаковать объекты США

Иран предписал поддерживаемым им группировкам воздержаться от действий против американских объектов и граждан, сообщил вице-президент США Майкл Пенс в эфире телеканала CBS со ссылкой на данные разведки.

«Мы получаем воодушевляющие разведданные, что Иран направил послания связанным с ним группировкам не предпринимать действий против американских объектов и граждан. Надеемся, что эти послания будут услышаны», – приводит слова вице-президента ТАСС.

Тем временем глава Пентагона Марк Эспер заявил Reuters, что американские вооруженные силы «остаются в боеготовности». Он также уточнил, в результате ракетного удара Ирана были повреждены площадки размещения техники, тенты и вертолет. По словам главы Пентагона, из 16 ракет 11 достигли базы Айн-эль-Асад, а одна аэропорта Эрбиля.

В то же время осведомленный источник телекомпании ABC в Пентагоне сообщил, что Иран выпустил по двум американским объектам в Ираке от 20 до 24 баллистических ракет, а не 15, как считалось ранее.

Этот источник привел уточненные оценки Пентагона, согласно которым, все баллистические ракеты, выпущенные Ираном в ночь на среду, относились к категории малой дальности. Пуски совершались с передвижных и стационарных установок в различных точках республики. Продолжительность полета колебалась от 5 до 10 минут.

Источник ABC также подтвердил информацию телеканала Fox News о том, что четыре баллистические ракеты Ирана не попали в цель при обстреле американских военных объектов. Избежать потерь среди американских военнослужащих удалось отчасти благодаря системам раннего предупреждения, но не зенитным ракетным комплексам.

Напомним, в среду ночью Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ситуацию, президент США Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».

В ООН заявление Трампа по Ирану расценили как шаг к деэскалации. В Госдуме слова Трампа назвали первым случаем в американской истории, когда США «проглотили» массированный удар по американской военной базе.

После ударов по объектам США в Ираке Тегеран уведомил генсека и СБ ООН о завершении мести за убийство генерала Сулеймани. Также стало известно, Соединенные Штаты и Иран при посредничестве Швейцарии обменялись сообщениями о деэскалации.

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии иранских ударов на отношения с США.

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