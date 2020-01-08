Ирак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах

Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди заявил, что Иран направил Ираку официальное устное сообщение о том, что нападение «началось или начнется в ближайшее время» на неуказанные военные базы США.

Однако CNN со ссылкой на арабский дипломатический источник сообщает, что Ирак заранее предупредил США о том, «какие базы будут поражены» после того, как иранские официальные лица передали информацию.

Представитель министерства обороны США заявил, что Иран велел иракцам держаться подальше от определенных баз. По данным СМИ, разведка США наблюдала за тем, как Иран перемещал военную технику, включая беспилотники и баллистические ракеты, в течение последних нескольких дней.

В среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Иранские СМИ заявили о гибели 80 человек при обстреле американских баз, однако США ничего не сообщили о наличии пострадавших на своих военных базах.