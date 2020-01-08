Иран направил в ООН письмо с предостережением в адрес США

Иран не ищет войны, но продолжит реализовывать свое право на самооборону при любых угрозах, говорится в письме постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи, адресованном генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН.

«Хотя Исламская Республика Иран не ищет войны, она серьезно предостерегает от любых дальнейших военных авантюр в свой адрес», – приводит выдержку из письма ТАСС.

«Иран продолжит твердо стоять в защиту своего народа и рьяно отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность в соответствии со своими национальными интересами», – подчеркнул дипломат.

«Иран предпримет все необходимые и пропорциональные меры против любой угрозы или применения силы, – подчеркивается в документе. – Это соответствует статье 51 Устава ООН, и Иран не усомнится в реализации своего права (на самооборону) когда потребуется».

Тегеран также потребовал от Совбеза выступить с осуждением действий США. «Совет Безопасности ООН должен осудить самым серьезным образом незаконные угрозы и несдержанную политику Соединенных Штатов, а также привлечь их к ответственности за все противоправные действия и заставить подчиняться международному праву», – отмечается в документе.

В обращении к ООН Тахт-Раванчи также заявил, что угрозы президента США в отношении Ирана «представляют грубое нарушение международного права, в также фундаментальных принципов Устава ООН». Он напомнил, что «сама текущая нестабильность в регионе Персидского залива стала результатом интервенции США в Ирак в 2003 году».

В среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В Белом доме и Пентагоне подтвердили сообщения об ударах по объектам США в Ираке.

В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

Вопреки этому президент США Дональд Трамп отказался выводить войска США из Ирака.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран отомстит США за убийство Сулеймани.

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