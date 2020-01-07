Ученые раскрыли тайну самой дорогой картины в истории

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне в США создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» и разгадали тайну прозрачного шара в руке Христа, сообщает MIT Technology Review.

Долгое время искусствоведы искали ответ на вопрос, почему символизирующий мироздание шар, изображенный на полотне, почти не искажает пространство позади себя, ведь известно, что живописец и изобретатель занимался изучением оптики, передает РИА «Новости».

Исследователи с помощью компьютерной графики выяснили, что изображенный предмет – это полая сфера диаметром 6,8 сантиметров, толщина ее стекла составляет не более 1,3 миллиметров. Также они установили, что шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.

При этом два года назад американский биограф Уолтер Айзексон предположил, что да Винчи пытался наделить Христа и его шар «чудесными свойствами»,так как, если бы он точно передал искажения, то ладонь, изображенная с задней части сферы, была бы уменьшенной или увеличенной.

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся утраченной, в 2017 году была продана на аукционе Christie's за 450 млн долларов и стала самым дорогим произведением искусства в истории. В настоящее время полотно находится в частной коллекции.

Ранее сообщалось, что в лондонской галерее атаковали картину Пикассо стоимостью 20 млн фунтов стерлингов.