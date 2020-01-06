Шойгу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой разведки Турции и главой генштаба ВС Ирана

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом Ближний Восток, Северную Африку и действия по снижению напряженности в регионе.

«В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряженности и разрешению кризисных ситуаций в регионе», – сообщили в Минобороны России, передает РИА «Новости».

Кроме того, состоялись переговоры Шойгу и с начальником генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери. «В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию, чтобы обсудить с Владимиром Путиным эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада.

Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.