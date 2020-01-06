Судьи в Германии призвали ужесточить наказание за поддержку террористов

Председатель Союза судей Германии Свен Ребен призвал повысить с 10 до 15 лет высшую меру наказания за преступления, связанные с терроризмом.

Ребен указал, что в нынешнем Уголовном кодексе ФРГ существует «пробел, который следует закрыть», и призвал сделать уголовно наказуемой даже попытку поддержки террористических организаций, передает Deutsche Welle.

В качестве примера он привел террористическую группировку «Исламское государство*». Ответственность для тех, кто собирает средства для боевиков или закупает оружие, наступает лишь в том случае, если деньги или оружие поступают боевикам, указал Ребен. Однако, по его словам, в кризисных регионах планеты, наподобие Сирии, подобный факт сложно установить.

Ребен призвал повысить с 10 до 15 лет высшую меру наказания за связанные с терроризмом преступления. По его мнению, подобный шаг даст правосудию больше возможностей для принятия соразмерных мер в конкретных случаях.

В настоящее время Уголовный кодекс Германии предусматривает до 10 лет лишения свободы за участие в террористической организации или ее поддержку. «Речь идет об организациях, целью которых является убийство, геноцид или военные преступления», – подчеркнул председатель Союза судей.

В ноябре прошлого года гражданка Германии была задержана в федеральной земле Гессен по подозрению в причастности к террористической группировке «Исламское государство».