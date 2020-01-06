Германия объявила о приостановке ротации военных в Ираке

Ротация военных бундесвера в Ираке, которые участвуют в борьбе с террористической организацией «Исламское государство*», решено приостановить, сообщило минобороны Германии.

Такое решение командующий бундесвера Эберхард Цорн принял в связи с «развитием ситуации в Ираке», передает ТАСС.

Прежде Берлин не собирался отменять отправку в Ирак 60 военных. В субботу утверждалось, что переброска сил уже началась.