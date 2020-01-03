Германия отреагировала на убийство Сулеймани

Убийство главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани – это реакция на военные провокации со стороны Тегерана, заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

«Действия США стали реакцией на ряд военных провокаций, ответственность за которые несет Иран. Хочу напомнить о нападении на танкеры в Персидском заливе и на саудовские НПЗ. Мы осудили нападения на силы коалиции в Ираке и недавнее нападение на посольство США. Мы также крайне озабочены региональной активностью Ирана», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что нужно «последовательно поддерживать деэскалацию» в регионе, призвала разрешать конфликты «только дипломатическим путем». По ее словам, Берлин в контакте с союзниками по ситуации вокруг убийства Сулеймани.

«В связи с последним развитием мы озабочены возможной эскалацией», – добавила Деммер.

В Израиле ранее поблагодарили США за убийство Сулеймани, в России заявили, что эти действия Пентагона «чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности», а мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством. В демпартии США также заявили, что из-за убийства Сулеймани в регионе вспыхнет война.

ВС США на фоне убийства иранского генерала привели в повышенную боевую готовность.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США и Иран оказались на пороге войны.