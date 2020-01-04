Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке

СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

Удары были нанесены по штабу в городе Эль-Каиме рядом с иракско-сирийской границей. Как сообщает канал «Аль-Хадас», есть погибшие и пострадавшие, передает ТАСС.