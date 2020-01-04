По медикам шиитского ополчения в Ираке нанесен авиаудар

Автоколонна шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подверглась авиаудару на севере Багдада, сообщают СМИ.

В районе Эт-Таджи были атакованы машины, в которых находились представители командования «Аль-Хашд», передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Reuters и Sky News Arabia.

По предварительной информации погибли пять-шесть человек.

Позднее член командования подразделения «Асаиб Ахль Аль-Хак» Джавад Ат-Талибави подтвердил авиаудар по колонне в Багдаде. В шиитском ополчении опровергли сообщения СМИ о гибели командующих и сообщили, что «атаке подверглась колонна медиков». Напомним, сотни сторонников «Аль-Хашд аш-Шааби» ворвались в посольство США после того, как американцы нанесли авиаудары по территории Ирака. Кроме того, члены иракского ополчения погибли в результате операции США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.