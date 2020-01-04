Коалиция США прокомментировала новый удар по району Багдада

Американская коалиция не проводила авиаударов в районе Эт-Таджи к северу от Багдада, заявил представитель коалиции.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что автоколонна шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подверглась авиаудару в Эт-Таджи, расположенном в 27 км севернее Багдада. В шиитском ополчении заявили, что удар был нанесен по колонне медиков. Погибли пять-шесть человек.

Накануне в результате ракетного удара по району Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани.