Силы безопасности Ирака и военные США подверглись минометному обстрелу

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4 января, суббота  |  Последнее обновление — 22:12  |  vz.ru
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Когда кончится американская «сланцевая революция»

Сегодня добыча сланцевой нефти ведется в США самым активным образомФото: usgs.gov
В начале 2020 года можно отметить десятилетний юбилей так называемых сланцевых нефти и газа (или, как это правильнее говорить, трудноизвлекаемой нефти и газа низкопроницаемых коллекторов). Сама возможность их добычи была названа «сланцевой революцией» и перевернула всю ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе для России. Когда эта нефть в Америке наконец закончится? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса

65-летний Карлос Гон провел за нос японские спецслужбыФото: Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press
Один из самых авторитетных управленцев в автомобильном мире, бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бывший глава совета директоров АвтоВАЗа пережил поистине драматическую историю. Он смог сбежать из Японии, где его ждал суд за налоговые нарушения – и сделано это было приемами из дешевого криминального детектива. Подробности...
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США и Иран оказались на пороге войны

Убийство Касема Сулеймани способно привести к необратимым последствиям для всего Ближнего ВостокаФото: кадр из видео
В результате американской спецоперации убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Приказ об убийстве отдал лично президент Трамп. Так в США ответили на недавний штурм своего посольства в Багдаде. В Тегеране пообещали жестоко отомстить причастным к убийству. Насколько серьезным окажется возмездие и начнется ли война между США и Ираном? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, в каком она существовала последние десятилетия. Люди научились различать настоящее самопожертвование и имитацию подвига. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Социальный расизм должен быть правильным

Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор – и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
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Убийство Сулеймани поднимает ставки

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
Решение президента США открывает новую главу в межгосударственном противостоянии. Убит государственный деятель, официальное лицо страны – члена ООН, с которой США не находятся в состоянии войны. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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    Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

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    Столкновение военных России и США в Сирии

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
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              Силы безопасности Ирака и военные США подверглись минометному обстрелу

              4 января 2020, 22:10

              Текст: Антон Антонов

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              Окрестности регионального штаба иракских сил безопасности в провинции Найнава подверглись минометному обстрелу, сообщили СМИ.

              Под обстрел попал комплекс правительственных зданий в районе штаба объединенных иракских сил. Здания используются военными США, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Аль-Арабия».

              Напомним, кроме того, взрыв прогремел у посольства США в Багдаде.

              Ситуация в Ираке обострилась после американских авиаударов, в результате одного из которых был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иракская шиитская группировка «Катаиб Хезболлах» предупредила силы безопасности страны об опасности пребывания близ баз США.


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