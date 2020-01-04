Бабушка сестер Хачатурян подала в суд на их мать

Бабушка трех сестер Хачатурян подала в суд на их мать Аурелию Дундук, потребовав 1 млн рублей за моральный ущерб.

В одном из интервью мать сестер Хачатурян обвинила мужа в изнасиловании. «Якобы он сделал это в 1996 году, после чего у пары родился старший сын Сергей. Позже Аурелия родила Михаилу еще троих дочек, которые и убили его», передает Telegram-канал Mash.

Однако, по мнению бабушки Хачатурян, ее сына оклеветали. Женщина уверена, что «муж не может изнасиловать жену по определению» и требует невестку опровергнуть заявление.

Сестра Михаила Наира Хачатурян также заверяет, что ее брат якобы уважительно относился к своей семье. «Мы решили сделать ДНК и убедились в том, что мой брат не биологический отец Сергея. Тем самым подтвердилось, что она на всю страну специально решила обмануть всех, чтобы обвинить его в дальнейших действиях. Это был первый шаг к клевете. Наша семья очень сильно пострадала, зная, что все 20 лет Михаил относился к своей жене и к своему сыну очень уважительно. Никакое изнасилование, о котором она говорила, никогда даже (такое слово) не произносилось между супругами», – рассказала она «360».

По ее словам, их семья очень сильно пострадала морально от смерти Михаила, а клевета Дундук усилила их страдания. Теперь они намерены добиться от нее компенсации.

«Наши требования – (компенсировать) моральный ущерб, который она причинила нашей семье, оскорблений нашей семьи и моему покойному брату. Она должна понять, что такую клевету и ложь нельзя распространять, зная, что есть родня и что родня может это подтвердить. Она должна за это ответить, за ее клевету, причиненную нашей семье, которая перенесла такой трагический момент», – сказала Хачатурян.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Кроме того, сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца. В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В коне декабря было решено, что сестрам Хачатурян не будет продлеваться мера пресечения в виде запрета покидать дом в определенные часы.