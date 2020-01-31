Выросло число жертв взрыва в строящемся цехе под Орлом

Из-под завалов рухнувшего при взрыве газовоздушной смеси цеха во Мценске (Орловская область) извлекли тело женщины, число погибших выросло до пяти человек, сообщил представитель экстренных служб региона.

Источник сообщил, что из-под завалов «вытащили женщину», она погибла, передает РИА «Новости».

Правительство региона сообщает, что двое пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии с ожогами.

Уточняется, что взрыв произошел в помещении Завода профильного оборудования – «ЗПО», расположенного по адресу улица Автомагистраль, 39.

Завод занимается производством металлических дверей и окон, примерная численность сотрудников предприятия – порядка 80 человек.

«Взрыв произошел в металлическом ангаре площадью 80 квадратных метров. Причина и характеристики взрыва в настоящий момент не установлены», – сообщают власти.

Представитель областного правительства сообщил, что на место происшествия приехал губернатор региона Андрей Клычков.

Ранее сообщалось о четырех погибших при взрыве на заводе под Орлом.