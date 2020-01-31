Взрыв произошел на заводе в Орловской области, есть жертвы

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В пресс-службе сообщили, что в 10.00 мск «поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения в городе Мценск на небольшом заводе без дальнейшего возгорания», передает ТАСС.

«Обрушилась кровля на площади 200 кв. метров. Три человека погибли, четыре пострадали», – добавили в ведомстве.