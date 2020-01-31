Петроглифы Онежского озера и Белого моря номинированы на включение в список ЮНЕСКО

Россия направила в Париж комплект номинационных документов на включение в список ЮНЕСКО памятника первобытного искусства эпохи неолита «Петроглифы Онежского озера и Белого моря», расположенного в Карелии, сообщили в Институте культурного и природного наследия имени Лихачева.

«Из России в Центр всемирного наследия в Париже был направлен комплект номинационных документов «Петроглифы Онежского озера и Белого моря». Таким образом будет запущена процедура рассмотрения вопроса о включении этого объекта в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подготовкой соответствующих документов с 2017 года занимается Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (Институт наследия) по заказу Министерства культуры», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как уточнили в Институте наследия, работа над номинацией шла в несколько этапов с привлечением российских и зарубежных специалистов. При подготовке досье и плана управления памятником, разработчиков консультировал ведущий эксперт в сфере наскального искусства Фенноскандии, профессор норвежского университета Бергена Тронд Леден.



Сейчас власти Карелии работают над созданием тематического музея под открытым небом, который сможет выполнять функции управляющей организации для потенциального объекта всемирного наследия.

«Надеемся, что «Петроглифы Онежского озера и Белого моря», уникальный объект археологического наследия, пройдет все процедуры согласования и займет свое достойное место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО», – сказал директор Института наследия Владимир Аристархов.

Напомним, в декабре салат оливье и «Иронию судьбы» не позволили внести в список наследия ЮНЕСКО.