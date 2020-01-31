Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

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31 января, пятница  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же есть факторы, благодаря которым Россия сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
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Борьба за права меньшинств маскирует упадок Запада

Благородная идея борьбы за права меньшинств выродилась в нечто противоположноеФото: Universal Pictures, "Убить пересмешника"
Целая серия скандалов вокруг прав разнообразных меньшинств и «борьбы за разнообразие» произошла в последние дни на Западе. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что их устроители озабочены вовсе не моральными проблемами. Их куда больше интересует простой шкурный интерес – а все потому, что знаменитая американская мечта перестала работать. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Историческая бессмысленность русской интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
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Рыцари дорог и герои асфальта стали меньшинством

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть теория, что количество интеллекта в обществе ограничено. И при повышении общего числа носителей интеллекта он просто размазывается по этому числу более тонким слоем. Не хотелось бы в это верить. Но симптомы неутешительные. Подробности...
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Скучаю по временам, когда нас бомбили

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
В те годы, когда Донецк обстреливали, в городе рос и поднимался до самого неба дух сопротивления, дух жертвенности – казалось, надо принести себя в жертву ради того, чтобы стать Россией и там по праву называть себя русскими. Подробности...
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              Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

              31 января 2020, 11:22

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.

              Мать пострадавшего сообщила, что таким образом подозреваемый решил отомстить ее сыну, передает портал «ТВК Красноярск».

              Все началось с конфликта, когда пострадавший дежурил на перемене. В это время старшеклассники решили покурить в туалете, и мальчик сообщил об этом учителям.

              По словам матери пострадавшего, педагоги подлили масла в огонь – сказали, что если он найдет наркотики в туалете, то «будет хорошим мальчиком».

              Тот не ослушался и выполнил просьбу учителей. После школьнику начали угрожать.

              «Когда в тот день сын вернулся домой, на нем не было лица. Он говорит: «Мама, они меня убьют». Я стала звонить классному руководителю. Она мне ответила: «Я вообще не при делах, отстаньте от меня», – рассказала женщина.

              Тогда школа не предприняла никаких мер, хотя сотрудники и обещали разобраться. Через месяц подросток выбил однокласснику глаз молотком

              Отмечается, что это не были занятия по труду. Мать пострадавшего рассказала: мама виновника считает, что удар он нанес «машинально»:

              «В больнице мне сказали, что ситуация тяжелая. Доктора говорят, что это был целенаправленный удар, а не случайность. Не машинально, как мне ответила мама», - указала женщина.

              По ее словам, после случившегося ни полиция, ни школа не собираются ничего предпринимать. Также она заявила, что в учебном заведении ей предложили деньги в обмен на молчание. Однако женщина собирается отстаивать свою правоту.

              В данный момент пострадавший находится в Глазном центре в Красноярске. Ему предстоит серьезная операция. Врачи говорят, что возможна потеря зрения на один глаз.

              При этом в школе заявили, что информацией не владеют.

              «Я сейчас нахожусь на работе, мне некогда. Я не могу вам ничего сказать. Меня не было в школе, когда это произошло. Извините», – рассказала классный руководитель конфликтовавших детей. 

              В краевом Минздраве обещали прокомментировать ситуацию позднее.

              Ранее в Пскове женщину наказали за нападение на учеников в школьной раздевалке.


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