Прибывший из Китая ребенок госпитализирован в Новосибирске

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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же есть факторы, благодаря которым Россия сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
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Война в Сирии вновь превратилась в бойню

Военные действия в Сирии внезапно вновь обострилисьФото: Zuma/ТАСС
Невиданные за последнее время бои происходят в Сирии. Крупные потери несет и правительственная армия, и боевики, которые массово применяют особый шахидский спецназ и смертников. Откуда возникло это внезапное обострение, как противодействует ему сирийская армия – и почему происходящее означает коллективное самоубийство джихадистов? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Историческая бессмысленность русской интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...

Рыцари дорог и герои асфальта стали меньшинством

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть теория, что количество интеллекта в обществе ограничено. И при повышении общего числа носителей интеллекта он просто размазывается по этому числу более тонким слоем. Не хотелось бы в это верить. Но симптомы неутешительные. Подробности...
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Скучаю по временам, когда нас бомбили

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
В те годы, когда Донецк обстреливали, в городе рос и поднимался до самого неба дух сопротивления, дух жертвенности – казалось, надо принести себя в жертву ради того, чтобы стать Россией и там по праву называть себя русскими. Подробности...
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              Прибывший из Китая ребенок госпитализирован в Новосибирске

              31 января 2020, 09:57

              Текст: Алина Назарова

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              Трехлетняя девочка, прибывшая с семьей в Новосибирск после отдыха в Китае, госпитализирована с повышенной температурой тела, ее анализы направлены для исследования на коронавирус в центр «Вектор».

              «В ходе проведения санитарно-карантинного контроля 30 января в ходе контроля авиарейса Санья (Хайнань) – Новосибирск был выявлен один человек с повышенной температурой тела. Оперативно был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, обследование контактных лиц. Заболевший был госпитализирован в 3-ю инфекционную больницу. Его материалы оперативно доставлены в центр «Вектор», результаты находятся в работе», – сказала замглавы управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

              Позже в минздраве Новосибирской области уточнили, что госпитализирована была трехлетняя девочка, которая с семьей отдыхала на острове Хайнань. В самолете ребенок почувствовал недомогание, на борту ей измерили температуру, она оказалась слегка повышенной – 37,7, передает РИА «Новости».

              «Все службы сработали четко. Медики встретили самолет, у девочки взяли анализы сразу по прилету и повторно при поступлении в больницу. Биоматериал уже находится в новосибирском центре «Вектор», результат исследований будет известен в пятницу», – отметили в облминздраве.

              Замглавы регионального Роспотребнадзора пояснила, что всего на этом рейсе были проведены профилактические мероприятия в отношении 172 пассажиров и семи членов экипажа. Все люди были обследованы, их материалы также находятся на исследовании в вирусологическом центре «Вектор».

              В четверг глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, а россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай.

              В тот же день ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в КНР. По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213. Помимо Китая, новый вирус обнаружен в 18 странах. В России случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.

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