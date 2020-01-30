Эксперт: Платформы обратной связи позволят объективно оценивать работу чиновников

Взгляд
30 января, четверг  |  Последнее обновление — 22:53  |  vz.ru
Разделы

Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
Перейти а раздел…

Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия забрала у Швеции исконно русские города

Пограничный Ивангород много раз переходил из рук в рукиФото: общественное достояние
430 лет назад, 30 января (7 февраля по новому стилю) 1590 года, русский отряд разбил шведское войско под Ивангородом. Это событие можно считать знаковым для борьбы российского государства за балтийское приграничье – которое продолжается и сегодня. А героем этих событий стал один из самых выдающихся и забытых полководцев России. Подробности...
Перейти а раздел…

План Трампа усилит позиции Москвы в исламском мире

На прошлой неделе Владимир Путин посетил Палестину – с президентом Махмудом АббасомФото: Михаил Метцель/ТАСС
Дональда Трампа, наверное, не зря подозревают в работе на Владимира Путина. Обнародованный им план палестино-израильского урегулирования, три года анонсировавшийся как «сделка века», будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций России на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Рыцари дорог и герои асфальта стали меньшинством

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть теория, что количество интеллекта в обществе ограничено. И при повышении общего числа носителей интеллекта он просто размазывается по этому числу более тонким слоем. Не хотелось бы в это верить. Но симптомы неутешительные. Подробности...

Скучаю по временам, когда нас бомбили

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
В те годы, когда Донецк обстреливали, в городе рос и поднимался до самого неба дух сопротивления, дух жертвенности – казалось, надо принести себя в жертву ради того, чтобы стать Россией и там по праву называть себя русскими. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев

Отцов поставили на одну ступеньку с хомячками

Елена Кондратьева, журналист
Может ли мужчина быть полноценным родителем? Российское законодательство считает, что да. В статье 61 Семейного кодекса так и прописано – родители равны в своих правах и обязанностях. На деле же мужчины полностью дискриминированы по этой части. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    «Сделка века» от Трампа: главное

    Россия выиграла битву за русскую водку

    Десять главных фактов о новом смертельном коронавирусе

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:За недолив топлива на заправках предложено наказывать оборотными штрафами
              Путин призвал наказывать чиновников за хамство строже, чем обычных людейВручавшие блокадникам батоны чиновницы из Керчи подали в отставкуСуд арестовал пятого фигуранта дела ГолуноваМВД предложило расширить список наркосодержащих растений
              Путин: Цифровые платформы «обратной связи» нужно создать во всех субъектах РФМинюст обнародовал проект нового КОАПАмериканцам решили выделить места на «Союзах» в двух стартах 2020 годаОпубликовано видео крушения самолета C-130 в Австралии
              Путин: Решение о поправке в Конституцию будет принято в зависимости от итогов общероссийского голосованияСША решили пока не выводить войска из СирииСМИ сообщили о снятии Собчак с рейса во ВнуковоСкончалась актриса из комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

              Главная тема


              России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

              «преступно и аморально»


              Захарова назвала заявление Зеленского предательством истории своего народа

              проявление вандализма


              Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии

              экспорт углеводородов


              Белоруссия анонсировала повышение тарифов за транзит российской нефти

              Видео

              «сделка века»


              План Трампа усилит позиции Москвы в исламском мире

              Пограничный Ивангород


              Как Россия забрала у Швеции исконно русские города

              громкое дело


              Помилование израильтянки Иссахар стало важным политическим шагом

              жилой фонд


              Российские стройки подвергнутся большим переменам

              Свобода возможностей


              Сергей Худиев: Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

              160 лет Чехову


              Владимир Можегов: На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

              Публичное разоблачение


              Игорь Мальцев: Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?

              Эксперт: Платформы обратной связи позволят объективно оценивать работу чиновников

              30 января 2020, 22:20

              Текст: Игорь Кравченко

              Версия для печати

              Благодаря интернет-платформам обратной связи с гражданами, власти начинают четче понимать ситуацию на своей территории и решать проблемы «еще на корню». Чиновники учатся работать на опережение. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Ранее Путин призвал администрации всех регионов создавать цифровые форматы общения с гражданами.

              «Развитие цифровых платформ обратной связи между местными властями и общественностью означает, в первую очередь, сокращение дистанции между гражданами и чиновниками», – считает руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

              Напомним, в четверг президент Владимир Путин заявил, что на федеральном уровне необходимо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления. Выступая в Красногорске на заседании Совета по развитию местного самоуправления, глава государства отметил: властям муниципалитетов нельзя засиживаться в кабинетах, необходимо обсуждать вопросы с рядовыми россиянами. Путин призвал с этой целью создать во всех регионах страны цифровые платформы обратной связи граждан и местных властей. Такие форматы взаимодействия, которые «позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей» уже существуют в Москве, Московской области и Татарстане, напомнил президент.

              После заявления президента «пакет решений в области цифровизации» будет применяться во всех регионах страны, надеется Кислицына. «До сих пор каждый регион двигался по этому пути со своей скоростью. Кто-то только подходит к этому. В этом году мы в ЭИСИ отмечали позитивные тенденции: в некоторых регионах появились первые каналы обратной связи, пока в самом базовом виде: граждане могли оставить пожелание, жалобу, вопрос. Но все равно появление ответов уже способствовало повышению доверия населения к власти, облегчило людям понимание того, решаются ли их проблемы», – считает политолог.

              «То, как чиновники реагируют на обращения жителей, демонстрируют ли они заботу о гражданах и уважение к ним, становится важным маркером для оценки работы региональной и муниципальной власти. Например, в Башкирии, в Челябинской области – в 2019 году был запущен проект народной оценки деятельности местных чиновников, – напомнила Дарья Кислицына. – Оценки, которые давали люди, не только позволили власти объективнее оценить ситуацию, но и приводили к определенным кадровым решениям».

              Собеседница напомнила, что лейтмотивом всех недавних выступлений президента стала мысль о том, что «власть подразумевает служение людям, что уважение к потребностям граждан должно стать неотъемлемым свойством власти».

              В ближайшее время административная машина вынуждена будет пересматривать свои подходы, надеется Кислицына. По ее оценке, появление цифровых платформ больше не позволит местной бюрократии увлекаться строительством потемкинских деревень. «Поскольку обратная связь власти и граждан упрощается, то власть будет более четко представлять себе ситуацию на своей территории. Успех работы будет оцениваться объективно – исходя из того, насколько оперативно и качественно решена та или иная проблема граждан, зафиксированная на платформе обратной связи», – отметила эксперт ЭИСИ.

              «Если раньше гражданин подавал бумажную жалобу, то ее рассматривали в течение 30 дней, а сейчас некоторые регионы сами приняли решение ускорить процедуру рассмотрения электронных обращений. Чиновники сами себя мобилизуют», – отметила Кислицына.

              «Такой подход поспособствует тому, что вопросы, которые волнуют граждан, будут решаться с упреждением. Когда проблема только назревает, ее можно превентивно решить», – отметила она.

              Распространение цифровых платформ обратной связи поможет и развитию электронной демократии, отметила эксперт. «Это, в частности, облегчит проведение общественных слушаний, разовьет другие формы вовлечения граждан в принятие решений – от благоустройства территорий до строительства важных объектов», – подчеркнула она. Тем более что доступ к инструментам электронной демократии – социально значимым интернет-ресурсам, станет более легким, добавила эксперт.

              Напомним, что президент предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», который подразумевает бесплатный доступ к таким значимым сетевым сервисам по всей России. «Это огромный шаг вперед. Доступ к цифровым технологиям будет способствовать массовому привлечению граждан к участию в решении своих проблем», – подчеркнула Кислицына.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............