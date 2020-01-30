Эксперт: Платформы обратной связи позволят объективно оценивать работу чиновников

Благодаря интернет-платформам обратной связи с гражданами, власти начинают четче понимать ситуацию на своей территории и решать проблемы «еще на корню». Чиновники учатся работать на опережение. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Ранее Путин призвал администрации всех регионов создавать цифровые форматы общения с гражданами.

«Развитие цифровых платформ обратной связи между местными властями и общественностью означает, в первую очередь, сокращение дистанции между гражданами и чиновниками», – считает руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин заявил, что на федеральном уровне необходимо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления. Выступая в Красногорске на заседании Совета по развитию местного самоуправления, глава государства отметил: властям муниципалитетов нельзя засиживаться в кабинетах, необходимо обсуждать вопросы с рядовыми россиянами. Путин призвал с этой целью создать во всех регионах страны цифровые платформы обратной связи граждан и местных властей. Такие форматы взаимодействия, которые «позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей» уже существуют в Москве, Московской области и Татарстане, напомнил президент.

После заявления президента «пакет решений в области цифровизации» будет применяться во всех регионах страны, надеется Кислицына. «До сих пор каждый регион двигался по этому пути со своей скоростью. Кто-то только подходит к этому. В этом году мы в ЭИСИ отмечали позитивные тенденции: в некоторых регионах появились первые каналы обратной связи, пока в самом базовом виде: граждане могли оставить пожелание, жалобу, вопрос. Но все равно появление ответов уже способствовало повышению доверия населения к власти, облегчило людям понимание того, решаются ли их проблемы», – считает политолог.

«То, как чиновники реагируют на обращения жителей, демонстрируют ли они заботу о гражданах и уважение к ним, становится важным маркером для оценки работы региональной и муниципальной власти. Например, в Башкирии, в Челябинской области – в 2019 году был запущен проект народной оценки деятельности местных чиновников, – напомнила Дарья Кислицына. – Оценки, которые давали люди, не только позволили власти объективнее оценить ситуацию, но и приводили к определенным кадровым решениям».

Собеседница напомнила, что лейтмотивом всех недавних выступлений президента стала мысль о том, что «власть подразумевает служение людям, что уважение к потребностям граждан должно стать неотъемлемым свойством власти».

В ближайшее время административная машина вынуждена будет пересматривать свои подходы, надеется Кислицына. По ее оценке, появление цифровых платформ больше не позволит местной бюрократии увлекаться строительством потемкинских деревень. «Поскольку обратная связь власти и граждан упрощается, то власть будет более четко представлять себе ситуацию на своей территории. Успех работы будет оцениваться объективно – исходя из того, насколько оперативно и качественно решена та или иная проблема граждан, зафиксированная на платформе обратной связи», – отметила эксперт ЭИСИ.

«Если раньше гражданин подавал бумажную жалобу, то ее рассматривали в течение 30 дней, а сейчас некоторые регионы сами приняли решение ускорить процедуру рассмотрения электронных обращений. Чиновники сами себя мобилизуют», – отметила Кислицына.

«Такой подход поспособствует тому, что вопросы, которые волнуют граждан, будут решаться с упреждением. Когда проблема только назревает, ее можно превентивно решить», – отметила она.

Распространение цифровых платформ обратной связи поможет и развитию электронной демократии, отметила эксперт. «Это, в частности, облегчит проведение общественных слушаний, разовьет другие формы вовлечения граждан в принятие решений – от благоустройства территорий до строительства важных объектов», – подчеркнула она. Тем более что доступ к инструментам электронной демократии – социально значимым интернет-ресурсам, станет более легким, добавила эксперт.

Напомним, что президент предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», который подразумевает бесплатный доступ к таким значимым сетевым сервисам по всей России. «Это огромный шаг вперед. Доступ к цифровым технологиям будет способствовать массовому привлечению граждан к участию в решении своих проблем», – подчеркнула Кислицына.

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