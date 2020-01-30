Миллиардера Минца и его сыновей обвинили в растрате 30 млрд рублей

Российский бизнесмен Борис Минц и двое его сыновей, объявленные в международный розыск, обвиняются в растрате 30 млрд рублей, адвокат одного из фигурантов Федор Куприянов.

При этом Минц и его сыновья вину не признают и считают дело сфабрикованным.

«(Минц и его сыновья, – прим. ВЗГЛЯД) считают дело заказным, для того, чтобы у них отобрали бизнес и имущество. Ходатайство об аресте мы считаем незаконным, так как УПК (уголовно-процессуальный кодекс, – прим. ВЗГЛЯД) не предусматривает арест по экономическим статьям», – приводит слова адвоката ТАСС.

Детали уголовного дела защитник комментировать отказался, добавив, что пока никто из защитников не ознакомился с фабулой обвинения.

Ранее Следственный комитет России попросил суд заочно Минца.

В мае 2018 года владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц вместе со своей семьей переехал в Лондон.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов говорил, что со стороны экспертов, банкиров и регулирующих органов к Борису Минцу, вместе с семьей уехавшему в Лондон, накопились «большие вопросы».

В июле прошлого года суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему и от кого «человек Чубайса» сбежал в Лондон.