Мишустин раскритиковал подачу информации о связи МРОТ с прожиточным минимумом

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу о снижении прожиточного минимума, так как некоторые посчитали, что вслед за этим будет уменьшен и МРОТ. Председатель правительства подчеркнул, что социальные обязательства будут выполняться в полном объеме.

«Необходимо разъяснять все, что мы делаем, людям доступно и вовремя, чтобы не возникало неправильных трактовок и, если хотите, недопонимания наших действий», – передает слова Мишустина РИА «Новости».

В пример он привел информацию о снижении размера прожиточного минимума Минтрудом на 3,7% в целом по России.

«Оно было озвучено, но, к сожалению, у нас все это было немножко не так интерпретировано средствами массовой информации. Антон Олегович Котяков вчера провел брифинг, где он объяснил, о чем идет речь. Но это произошло на следующий день», – сказал Мишустин.

Он заметил, что претензии здесь не к министру, а скорее к работе пресс-службы, которая должна была проинформировать своего руководителя или аппарат правительства, когда увидела, что происходит.

Мишустин заметил, что нужно было разъяснить людям, что изменения не повлияют на размеры социальной помощи, еще на этапе публикации проекта.

«Изменение прожиточного минимума на четвертый квартал на размере социальных выплат никак не скажется. Профессионалы это знают, а у людей возникли вопросы. Хочу еще раз заверить, что социальные обязательства будут выполняться в полном объеме, соответственно индексироваться в предусмотренных законом случаях», – заключил премьер.

В среду в Минтруде сообщили, что размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года снизился по отношению к предыдущему кварталу из-за подешевевших продуктов питания. Позже Котяков объяснил колебания размера прожиточного минимума.

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