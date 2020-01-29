Глава Минтруда объяснил колебания размера прожиточного минимума

Экономические изменения не позволяют избежать колебаний размера прожиточного минимума между кварталами внутри года, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, комментируя сообщения о снижении прожиточного минимума.

«Мы никогда не уйдем от ценовых колебаний внутри финансового года. Это обусловлено экономическими реалиями: урожаем, предложениями на рынке, поэтому при сохранении подходов по определению ежеквартального размера прожиточного минимума мы никуда не сможем уйти от сезонных колебаний внутри одного года», – пояснил министр, передает ТАСС.

Он добавил, Минтруд не использует внутригодовые значения для определения порога бедности и расчета выплат, для этого используется среднегодовое значение прожиточного минимума.

«Если говорить в абсолютном значении, то это средние колебания. Но чаще всего мы ежеквартальные колебания по порогу бедности не используем. Мы берем статистически форму, берем среднегодовое значение и анализируем влияние стоимости потребительской корзины среднегодовой на порог бедности в России», – добавил он.

Ранее в среду в Минтруде сообщили, что размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года снизился по отношению к предыдущему кварталу из-за подешевевших продуктов питания. Экономист объяснил снижение прожиточного минимума.