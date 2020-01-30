Путин попросил Нетаньяху передать налучшие пожелания Иссахар

Президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху попросил передать самые лучшие пожелания помилованной израильтянке Нааме Иссахар и ее семье.

На встрече с израильским премьером в Кремле Путин напомнил о просьбе Нетаньяху о помиловании Иссахар. Российский лидер отметил особую роль в разрешении этого вопроса иерусалимского патриарха, который привез Путину письмо от матери осужденной девушки.

«И вы знаете, что указ о ее помиловании подписан, она, слава Богу, для нее это очень хорошо, не пересекала границу Российской Федерации. Передайте самые наилучшие пожелания и ей, и семье ее», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

В свою очередь Нетаньяху лично поблагодарил Путина за быстрое решение о помиловании Иссахар, передает ТАСС.

В четверг утром израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков и помилованная президентом Владимиром Путиным, была освобождена из подмосковной колонии.

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Израиля Реувен Ривлин и мать помилованной Яффа Иссахар поблагодарили президента России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем было продиктовано такое решение президента России.