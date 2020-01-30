Помилование израильтянки Иссахар стало важным политическим шагом

Владимир Путин удовлетворил прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной российским судом на 7,5 лет лишения свободы. Свои благодарности за это уже высказали мать Иссахар, президент и премьер Израиля, причем последний − накануне визита в Москву. Чем было продиктовано такое решение президента России − принципами гуманизма или чем-то еще?

Если исходить из президентского указа, помилование 26-летней израильтянки Наамы Иссахар было продиктовано «принципами гуманности», но это стандартная формулировка для подобных случаев. Причин для того, чтобы поступить именно так, у Владимира Путина было значительно больше.

О деле Наамы Иссахар газета ВЗГЛЯД подробно писала. Коротко о главном: в багаже девушки, пересаживавшейся в Москве с рейса из Индии на рейс в Израиль, нашли около 9 граммов гашиша. Формально - это контрабанда наркотиков. Фактически - просто глупость. Иссахар даже при желании не смогла бы продать, употребить и просто оставить наркотик на территории РФ, поскольку рейс не предусматривал повторной сдачи багажа, а в Израиле хранение гашиша в таких количествах ненаказуемо.

Найти в этом «преступлении» какой-либо вред для интересов российского государства или российского общества невозможно. А чтобы считать 7,5 лет тюрьмы адекватным наказанием за безобидную глупость, нужно обладать такими качествами как жестокосердие, наркофобия или антисемитизм.

Другое дело, что dura lex sed lex - из этого и исходил российский суд. А отмена решения суда через помилование находится исключительно в компетенции президента. Это действие - акт гуманизма, но в то же время - жест доброй воли.

На международном уровне в таких случаях принято делать ответные жесты доброй воли, и у Израиля была для этого возможность - обмен Иссахар на подозреваемого в хакерских атаках россиянина Алексея Буркова, выдачи которого требовали США. Согласно договору с Вашингтоном, Израиль бы обязан осуществить эту выдачу, тем более что американцы остаются его главными стратегическими союзниками.

Взвесив все это, в Иерусалиме от обмена отказались. А в Москве приняли объяснения и резоны израильтян, почему именно отказались.

Тогда Израиль пошел на другой жест доброй воли (газета ВЗГЛЯД в своем материале на эту тему, кстати, прямо советовала израильтянам покреативить), а именно - передал России Александровское подворье в Иерусалиме, от которого до Голгофы и храма Гроба Господня всего 70 метров.

Российское правительство готовило документы, подтверждающее право собственности на это подворье, с 2015 года. Прежде оно принадлежало императорскому правительству, но до недавнего времени там распоряжался германско-израильский бизнесмен западноукраинского происхождения, выдающий себя за потомка графа Воронцова. Теперь историческая справедливость восстановлена.

Подчеркнем: это не размен и не сделка, это - тот самый жест доброй воли, который в Москве увидели и оценили.

Но еще ценнее та поддержка, которую Израиль оказывает России по принципиально важному для нее вопросу - противодействию фальсификации истории Второй мировой войны. Разумеется, во многом это вытекает из объективных причин, ведь речь идет в том числе о Холокосте. Но именно поэтому поддержка Израиля особенно весома и как никогда актуальна.

Сейчас Россия на высшем уровне и на довольно высоких тонах ведет дискуссию с властями Польши, где потеряли последнюю совесть в попытках уравнять СССР с Третьим Рейхом. Израиль внес ясность - польскому, а заодно и украинскому президентам, что подняли на щит гитлеровских сообщников по «окончательному решению еврейского вопроса», было отказано в выступлении на памятной церемонии по случаю 75-летия со дня освобождения Освенцима. Обидевшись, они не явились туда вовсе. А российский президент выступил, выслушав много благодарностей за подвиги и жертвы Красной армии.

Более того, на мемориальном мероприятии по такому же поводу в самой Польше президент Израиля Реувен Ривлин в своей речи категорично напомнил полякам об их участии в Холокосте. На президента Анжея Дуду, пытающегося выставить своих соотечественников конца 1930х - начала 1940х годов этакими эльфами, в этот момент было жалко смотреть. Он, наверное, думал, что проблема скелетов в польском шкафу была снята после того, как за обвинения польского народа в преступлениях нацистов в республике пригрозили ввести уголовную ответственность.

На этом фоне целый ряд европейских и американских изданий, которые в принципе невозможно заподозрить в каких-либо симпатиях к России, вынуждены были признать, что польское видение истории, мягко говоря, не отражает фактов, а поведение польских властей в отношении России не выдерживает критики.

Даже в самой Польше уже признают, что ее власти загнали себя в ловушку и играют очень слабыми картами. Россия хотела дискредитировать польский ревизионизм - и у нее получилось это сделать, в том числе благодаря Израилю.

В подобных условиях отклонить просьбу о помиловании молодой девушки, поддержанную премьером и президентом Израиля, было бы актом не только жестокосердия, но и политической глупости.

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В четверг Беньямин Нетаньяху прилетит в Москву, чтобы обсудить с Путиным «сделку века» от Трампа , а обратно в Израиль его самолет вылетит с Наамой Иссахар на борту. Помимо прочего, ее помилование - помощь лично ему, пытающемуся сейчас переизбраться премьером на очередной срок.

Будем надеяться, этого Нетаньяху не забудет. Не в том, конечно, смысле, что мы боимся продешевить - решение о помиловании, как было отмечено в указе, продиктовано в первую очередь соображениями гуманности. Но практику «за добро плати добром» хорошо бы продолжить и дальше - в интересах народов России и Израиля.

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