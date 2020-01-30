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30 января, четверг  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин восстановит единство российской власти

С жителем Омска беседуют представители всех трех уровней власти – федеральной (Владимир Путин), местного самоуправления (мэр города Оксана Фадина) и региональной (губернатор Александр Бурков)Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменения в организации работы местного самоуправления являются важнейшей составляющей предложенных Владимиром Путиным поправок к Основному закону – и тем, что касается абсолютно всех и каждого, потому что затронут самый близкий к людям уровень власти. Подробности...
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Помилование израильтянки Иссахар стало важным политическим шагом

«Я благодарю своего друга президента Путина за помилование Наамы Иссахар», - заявил Беньямин НетаньяхуФото: www.instagram.com/_inaama
Владимир Путин удовлетворил прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной российским судом на 7,5 лет лишения свободы. Свои благодарности за это уже высказали мать Иссахар, президент и премьер Израиля, причем последний − накануне визита в Москву. Чем было продиктовано такое решение президента России − принципами гуманизма или чем-то еще?  Подробности...
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Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
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На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

Владимир Можегов, публицист
Русская литература в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
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    Россия выиграла битву за русскую водку

    Десять главных фактов о новом смертельном коронавирусе

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      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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              Помилование израильтянки Иссахар стало важным политическим шагом

              «Я благодарю своего друга президента Путина за помилование Наамы Иссахар», - заявил Беньямин Нетаньяху   30 января 2020, 08:30
              Фото: www.instagram.com/_inaama
              Текст: Игорь Полежаев

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              Владимир Путин удовлетворил прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной российским судом на 7,5 лет лишения свободы. Свои благодарности за это уже высказали мать Иссахар, президент и премьер Израиля, причем последний − накануне визита в Москву. Чем было продиктовано такое решение президента России − принципами гуманизма или чем-то еще?

              Если исходить из президентского указа, помилование 26-летней израильтянки Наамы Иссахар было продиктовано «принципами гуманности», но это стандартная формулировка для подобных случаев. Причин для того, чтобы поступить именно так, у Владимира Путина было значительно больше.

              О деле Наамы Иссахар газета ВЗГЛЯД подробно писала. Коротко о главном: в багаже девушки, пересаживавшейся в Москве с рейса из Индии на рейс в Израиль, нашли около 9 граммов гашиша. Формально - это контрабанда наркотиков. Фактически - просто глупость. Иссахар даже при желании не смогла бы продать, употребить и просто оставить наркотик на территории РФ, поскольку рейс не предусматривал повторной сдачи багажа, а в Израиле хранение гашиша в таких количествах ненаказуемо.

              Найти в этом «преступлении» какой-либо вред для интересов российского государства или российского общества невозможно. А чтобы считать 7,5 лет тюрьмы адекватным наказанием за безобидную глупость, нужно обладать такими качествами как жестокосердие, наркофобия или антисемитизм.   

              Другое дело, что dura lex sed lex - из этого и исходил российский суд. А отмена решения суда через помилование находится исключительно в компетенции президента. Это действие - акт гуманизма, но в то же время - жест доброй воли.

              На международном уровне в таких случаях принято делать ответные жесты доброй воли, и у Израиля была для этого возможность - обмен Иссахар на подозреваемого в хакерских атаках россиянина Алексея Буркова, выдачи которого требовали США. Согласно договору с Вашингтоном, Израиль бы обязан осуществить эту выдачу, тем более что американцы остаются его главными стратегическими союзниками.

              Взвесив все это, в Иерусалиме от обмена отказались. А в Москве приняли объяснения и резоны израильтян, почему именно отказались.

              Тогда Израиль пошел на другой жест доброй воли (газета ВЗГЛЯД в своем материале на эту тему, кстати, прямо советовала израильтянам покреативить), а именно - передал России Александровское подворье в Иерусалиме, от которого до Голгофы и храма Гроба Господня всего 70 метров.

              Российское правительство готовило документы, подтверждающее право собственности на это подворье, с 2015 года. Прежде оно принадлежало императорскому правительству, но до недавнего времени там распоряжался германско-израильский бизнесмен западноукраинского происхождения, выдающий себя за потомка графа Воронцова. Теперь историческая справедливость восстановлена.

              Подчеркнем: это не размен и не сделка, это - тот самый жест доброй воли, который в Москве увидели и оценили.

              Но еще ценнее та поддержка, которую Израиль оказывает России по принципиально важному для нее вопросу - противодействию фальсификации истории Второй мировой войны. Разумеется, во многом это вытекает из объективных причин, ведь речь идет в том числе о Холокосте. Но именно поэтому поддержка Израиля особенно весома и как никогда актуальна.

              Сейчас Россия на высшем уровне и на довольно высоких тонах ведет дискуссию с властями Польши, где потеряли последнюю совесть в попытках уравнять СССР с Третьим Рейхом. Израиль внес ясность - польскому, а заодно и украинскому президентам, что подняли на щит гитлеровских сообщников по «окончательному решению еврейского вопроса», было отказано в выступлении на памятной церемонии по случаю 75-летия со дня освобождения Освенцима. Обидевшись, они не явились туда вовсе. А российский президент выступил, выслушав много благодарностей за подвиги и жертвы Красной армии.

              Более того, на мемориальном мероприятии по такому же поводу в самой Польше президент Израиля Реувен Ривлин в своей речи категорично напомнил полякам об их участии в Холокосте. На президента Анжея Дуду, пытающегося выставить своих соотечественников конца 1930х - начала 1940х годов этакими эльфами, в этот момент было жалко смотреть. Он, наверное, думал, что проблема скелетов в польском шкафу была снята после того, как за обвинения польского народа в преступлениях нацистов в республике пригрозили ввести уголовную ответственность.

              На этом фоне целый ряд европейских и американских изданий, которые в принципе невозможно заподозрить в каких-либо симпатиях к России, вынуждены были признать, что польское видение истории, мягко говоря, не отражает фактов, а поведение польских властей в отношении России не выдерживает критики.

              Даже в самой Польше уже признают, что ее власти загнали себя в ловушку и играют очень слабыми картами. Россия хотела дискредитировать польский ревизионизм - и у нее получилось это сделать, в том числе благодаря Израилю.

              В подобных условиях отклонить просьбу о помиловании молодой девушки, поддержанную премьером и президентом Израиля, было бы актом не только жестокосердия, но и политической глупости.

              В четверг Беньямин Нетаньяху прилетит в Москву, чтобы обсудить с Путиным «сделку века» от Трампа, а обратно в Израиль его самолет вылетит с Наамой Иссахар на борту. Помимо прочего, ее помилование - помощь лично ему, пытающемуся сейчас переизбраться премьером на очередной срок. 

              Будем надеяться, этого Нетаньяху не забудет. Не в том, конечно, смысле, что мы боимся продешевить - решение о помиловании, как было отмечено в указе, продиктовано в первую очередь соображениями гуманности. Но практику «за добро плати добром» хорошо бы продолжить и дальше - в интересах народов России и Израиля.

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