В чем Зеленский и Нетаньяху искали взаимную выгоду

Скандал с женой Биньямина Нетаньяху и призыв Владимира Зеленского признать «голодомор» геноцидом стали главными событиями за первый с 1999 года визит премьер-министра Израиля в Киев. Однако между этими двумя странами накопилось немало проблем. Каких решений Нетаньяху искал на украинской земле и чего пытался добиться от еврейского государства Зеленский?

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заверили: супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара вовсе не хотела проявить неуважение к Украине, когда бросила на землю кусок «хлеба-соли», с которой израильских гостей встречали в киевском аэропорту «Борисполь». «Это было сделано неумышленно... Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет», – цитировал «Интерфакс» заявление президентского офиса.

Отметим, что явно недружественный поступок Сары Нетаньяху «проглотили» не только люди из окружения Зеленского, но даже бесстрашные украинские националисты, которые любят пройтись по поводу «нации шинкарей». Отмолчались и боевой комбат Семен Семенченко, и лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок, и «белый вождь» Андрей Белецкий. И даже несдержанная Ирина Фарион, которая на днях отметилась антисемитским твитом в адрес избранного депутата Рады Вадима Рабиновича, на сей раз промолчала.

Важность визита Биньямина Нетаньяху, которого уже не раз за последнее время приглашали в Киев, действительно, не спишешь со счетов. И дело не только в том, что это первый с 1999 года приезд израильского премьера в Киев (любопытно, что тогда приезжал тот же Нетаньяху).

Киев явно ждал от гостя разрешения беспокоящей проблемы с участившимися отказами во въезде украинцев в Израиль, причем речь идет не столько о туристах, сколько о «заробитчанах». По данным пока еще действующего главы МВД Арсена Авакова, около двух с половиной тысяч украинских граждан не пустили в Израиль за первые полгода 2019-го. По израильским данным, в прошлом году «нет» сказали почти восьми с половиной тысячам украинцев.

«Проблема состоит в том, что много людей нарушают правила нахождения в Израиле. Они ищут какую-то нелегальную работу и остаются. Мы знаем, что в Израиле так живут порядка 25 тысяч украинцев», – посетовал в эфире телеканала «Прямой» посол Израиля в Киеве Йоэль Лион. В качестве ответной меры на Украину не пустили 330 израильтян с формулировкой «не смогли подтвердить цель поездки» – что вряд ли способствовало потеплению отношений Киева и Тель-Авива.

На встрече Зеленского и Нетаньяху не могли обойти эту тему – и, пожалуй, данный пункт украинский президент может записать себе «в плюс». Зеленский объявил, что в ходе беседы он договорился с израильским визави «окончательно решить эту проблему». Удалось ли в реальности, покажут свежие сводки израильской погранслужбы.

Еще одна тема переговоров, которую сейчас бурно обсуждают в украинской, российской и израильской блогосферах, относится, скорее, к сфере саморекламы и «хайпа». Речь идет о призыве Зеленского к израильскому премьеру признать «голодомор» геноцидом украинского народа. С одной стороны, это реверанс в сторону упомянутых выше украинских националистов и попытка подправить имидж в глазах электората. Зеленский-политик, как известно, избегал темы «голодомора» в публичных выступлениях, при этом Зеленский-комик позволял себе шутки на эту тему, за что удостаивался критики . С другой стороны, ожидать от Израиля официального приравнивания «голодомора» к Холокосту было бы наивно.

«Это просто детский лепет, – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. – Ведь хорошо известно, что Израиль категорически возражает против объявления геноцидом не только украинской, но и казахской, русской и многих других трагедий. Это совершенно известная и ясная позиция. Даже варианта, что Нетаньяху скажет «я подумаю», быть не может». Очевидно, что Израиль если не ответит отказом, то просто проигнорирует призыв Зеленского. Погребинский подчеркнул: «Это не тот случай, когда можно сказать: «Мы не в курсе, мы не знаем, как Израиль к этому отнесется».

Чтобы предлагать такое, надо быть просто дураком. Зеленский регулярно демонстрирует себя в этом качестве».

У Нетаньяху же были свои интересы. Зачем Нетаньяху понадобился визит в Киев? Официально цель поездки премьер Израиля обозначил так: обсудить с Зеленским «создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение между нами, а также другие вопросы, которые будут способствовать укреплению прекрасных отношений между нашими странами».

Израильские эксперты напоминают, что поездка в Киев состоялась менее чем за месяц до выборов в парламент еврейского государства – кнессет. Голосование, напомним, пройдет 17 сентября, и оно решит, останется ли Нетаньяху в кресле премьера – этот пост он занимает непрерывно с 2009 года. И именно новый состав кнессета должен принять решение по соглашению о зоне свободной торговли между Израилем и Украиной. Вполне вероятно, что Нетаньяху, проведя переговоры по этому вопросу – и что более важно, по вопросу о пенсиях для израильтян украинского происхождения, заручается поддержкой «украинской улицы» (и в целом повышает авторитет среди советских и постсоветских эмигрантов) в Израиле. Ведь эта часть избирателей может проголосовать не за партию Нетаньяху «Ликуд», а за «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана – партию, традиционно собирающую «русские» голоса.

Впрочем, бывший посол Израиля в России Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД высказал мнение, что поездка в Киев вряд ли повлияет на рейтинг Нетаньяху в лучшую или худшую сторону. Но, впрочем, вряд ли повлияет скандальное поведение жены премьера, полагает экс-дипломат.

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В отличие жены, сам премьер вел себя безупречно, полагают эксперты. В частности, он может записать себе «в плюс» совместный с Зеленским визит к мемориалу в Бабьем Яру. Попытка пересмотреть итоги Второй мировой и обелить боевиков ОУН*-УПА* была постоянным раздражающим фактором в украино-израильских отношениях. Достаточно вспомнить «взорвавшее» Верховную раду выступление израильского президента Реувена Ривлина в 2016 году – а он всего лишь сказал, что в Бабьем Яру евреи были «уничтожены немцами и их украинскими сторонниками». Упорное стремление причислить Бандеру и иже с ним к лику героев стало одно из причин, почему в 2014 году Израиль не присоединился к «крымским» санкциям против России. В 2015 году – не исключено, что вследствие разговора с Владимиром Путиным – Нетаньяху запретил поставку Украине дронов израильского производства.

И именно в Бабьем Яру Нетаньяху напомнил, что эта трагедия сделала евреев сильнее и «из народа убитых они превратились в сильное и гордое государство». Еще один плюс в предвыборную копилку премьера. Кроме того, он выразил благодарность правительству Украины (которым сейчас по-прежнему руководит Владимир Гройсман) за борьбу с антисемитизмом.

Зеленскому для того, чтобы поддержать реноме украинского патриота, оставалось лишь напомнить, что в Бабьем Яру нацисты убивали не только евреев, но и «украинцев, которые боролись за свое государство».

«Нетаньяху должен понимать эти вопросы, а реакцию украинской стороны и политического руководства увидим в ближайшее полгода. Будет ли прекращен в стране геноцид по отношению к русскоязычному населению, будут ли прекращены гонения на венгров, мы все это увидим, потому что сейчас очень трудно сделать выводы после первых разговоров», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады VIII созыва Евгений Балицкий. Что можно считать выигрышем Зеленского, так это сам факт встречи с влиятельным мировым лидером, добавил собеседник. «Он новичок в политике, для его политического послужного списка это удача», – подчеркнул Балицкий.

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