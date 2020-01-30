Президент Израиля и мать Иссахар поблагодарили Путина

Президент Израиля Реувен Ривлин и Яффа Иссахар, мать помилованной Наамы Иссахар, поблагодарили президента России Владимира Путина.

Ривлин сообщил, что «очень обрадовался, услышав» о помиловании. Он поблагодарил Путина «за мудрость и гуманность решения», а также похвалил главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху за работу по делу Иссахар.

Яффа Иссахар поблагодарила Путина «за проявленное милосердие», передает ТАСС со ссылкой на Jerusalem Post.

Мать помилованной израильтянки заявила, что «это был долгий путь», который она «не пожелает пройти никому».