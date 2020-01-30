Назначена дата выборов главы Чувашии

Выборы главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева состоятся 13 сентября, сообщил представитель избиркома региона.

В избиркоме республики сообщили, что «официальное назначение выборов главы Чувашии состоится в июне», однако уже известно, что «выборы выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», передает РИА «Новости».

Напомним, президент Владимир Путин уволил главу Чувашии. Исполняющим обязанности был назначен Олег Николаев.

В январе Игнатьев, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, призвал «мочить» журналистов якобы пишут только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». В Союзе журналистов России и в «Единой России» призвали главу региона извиниться.

Он после этого извинился, пожаловавшись, что в его речи «все передернули и переиначили».

Затем экс-глава республики оказался в центре нового скандала: в Сети появилось видео, на котором губернатор вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины на торжественной церемонии.