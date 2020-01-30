Россия предупредила ООН о подготовке боевиками провокаций с химоружием в Сирии

Боевики в Сирии готовят новые «провокации и постановки» применения химического оружия, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он обратил внимание членов СБ ООН на соответствующие ноты сирийского постпредства и сообщения в СМИ. Россия «считает эти сигналы очень тревожными». Небензя отметиЛ, что хорошо известно, как «такие постановки используются в военных и политических целях», передает ТАСС.