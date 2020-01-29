Боевик в Сирии стал свидетелем подготовки новой провокации «Белых касок»

В плену у подконтрольных Дамаску военных оказался боевик по имени Абу Хамза, ставший свидетелем подготовки новой провокации «Белых касок».

В обязанности боевика входила охрана складов в городе Кафер-Хамра. Абу Хамза рассказал, что недавно стал свидетелем того, как некие «люди из гражданской обороны», то есть «Белые каски», приехали на склад и взяли коробки, а также фрагменты боеприпасов и съемочное оборудование.

«Я не знаю, что хранилось там. Какое-то время назад приехали (люди) на микроавтобусе и загрузили в него коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Также взяли съемочное оборудование», – сказал Абу Хамза, передает РИА «Новости».

Боевик также рассказал, что после начала боевых действий его забрали на фронт, в район Рашидин-4 на юго-западе города Алеппо, где он воевал за отряд «Джейш Осман». Этот район был ему незнаком, и при отступлении Абу Хамза заблудился и попал в плен.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия.

До этого глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что в Москве знают о готовящихся новых провокациях в сирийском Идлибе, в которых участвуют «Белые каски».