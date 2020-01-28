Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия.

По данным руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел со стороны вооруженных группировок. Обстрелу подверглись районы Маканис-эд- Дувайри и «Арбузный рынок» города Алеппо, а также ряд населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Идлиб, Хама, передает ТАСС.

Ситуация в районах Алеппо, соседствующих с Идлибской зоной деэскалации, остается напряженной. По данным российского ЦПВС, сохраняется угроза проведения боевиками радикальных формирований на территории Идлибской зоны провокаций с использованием отравляющих веществ.

По информации, полученной ЦПВС от местных жителей и задержанных боевиков, в населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо, Маарет- Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (еще одно название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра») прибыли представители псевдогуманитарной организации «Белые каски» с емкостями, содержащими, предположительно, газообразный хлор.

Также получены сведения о складировании незаконными вооруженными формированиями отравляющих веществ на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-эш-Шугур и Серакаб провинции Идлиб.

В населенных пунктах Акрабат и Сальхаб провинции Идлиб действуют лаборатории, в которых специалистами, прошедшими подготовку в ряде европейских стран, осуществляется синтез отравляющих веществ. Запасы химикатов хранятся на складах в районе бывшей военной базы вблизи населенного пункта Дар-Таазза провинции Алеппо и в районе населенного пункта Салькин провинции Идлиб.

Таким образом, бандформирования и их сообщники из числа «Белых касок» в очередной раз готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения.

Российский ЦПВС также призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Напомним, правительственные войска Сирии взяли под контроль три населенных пункта, которые находятся к югу от города Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб.

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