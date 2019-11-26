Лавров подтвердил осведомленность МИД о подготовке провокации в Идлибе

В Москве знают о готовящихся новых провокациях в сирийском Идлибе, в которых участвуют «Белые каски», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Исландии Гудлейгуром Тором Тордарсоном, что Москва регулярно получает сообщения о готовящихся провокациях в Идлибе, и «в большинстве случаев это информация подтверждается», передает РИА «Новости».

«Именно то, что мы ее предаем гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока еще не реализовались. Но то, что их готовят, мы знаем», – подчеркнул министр.

Он указал, что в подготовке участвуют провокаторы из «Белых касок», «которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США».

Ранее Минобороны предупредило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе.

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