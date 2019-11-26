Минобороны предупредило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе

Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра») совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой применения химоружия в населенных пунктах идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщили в Минобороны России.

«По нескольким каналам подтверждена информация, что боевики из отряда полевого командира Абу Малека, входящего в группировку «Хайат Тахрир аш-Шам», совместно с организацией «Белые каски» планируют проведение в населенных пунктах в идлибской зоне деэскалации провокации с инсценировкой авиационных ударов и применения химического оружия. Для участия в съемках сцен, изображающих последствия авиационных ударов и применения отравляющих веществ, боевиками отбираются местные жители», – приводит сообщение пресс-службы российского военного ведомства ТАСС.

В Минобороны, в частности, ссылаются на сведения, полученные от жителей населенного пункта Сармада (30 км северо-восточнее Идлиба), согласно которым в начале ноября туда прибыли в сопровождении вооруженных боевиков неизвестные люди и колонна из трех грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами. «В одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой», – отметили в пресс-службе.

Согласно информации Минобороны, фальшивые ролики, якобы свидетельствующие об уничтожении гражданских объектов в ходе авианалетов и артиллерийских обстрелов, а также о применении химоружия в провинции Идлиб, «планируется разместить в социальных сетях и представить как доказательства преступлений правительства Сирии и действий ВКС России против мирных граждан».

В начале ноября МИД России предупреждал о подготовке «Белыми касками» новых провокаций в Сирии.

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