Штайнмайер призвал противостоять переписыванию истории

История нацистских преступлений не должна становиться оружием, необходимо противостоять инструментализации памяти, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Мы должны противостоять инструментализации памяти. Написание истории не должно вестись под кнутом политики. Для этого необходима свобода и открытый обмен между историками. История не должна становиться оружием», – передает слова Штайнмайера РИА «Новости».

Он добавил, что обеспокоен тем, что «мы понимаем прошлое лучше, чем настоящее».

Штайнмайер заявил, что «злые духи прошлого сегодня демонстрируют новые одежды» представляют «авторитарное мышление как новое видение», и поэтому спустя 75 лет после освобождения Аушвица нужно помнить о том, что произошло, а также о том, что «что может произойти».

«Мы должны сейчас найти новые формы памяти для молодого поколения, которое задается вопросом: что это прошлое имеет общего со мной, с моей жизнью. Мы должны дать новые ответы молодым немцам, чьи родители и бабушки с дедушками прибыли к нам из других стран. «У вас своя история, а у нас – своя», – это не может и не должно стать ответом», – сказал президент ФРГ.

Он добавил, что уроки из истории Второй мировой войны должны вынести «все немцы», так как «ответственность несем мы все».

Ранее российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление миссии США в Дании о том, что Освенцим якобы освободили американские солдаты, призвав «не стирать память» о том, что Аушвиц был освобожден Красной армией. Позже посольство США извинилось за ошибку.

До этого освобождение Освенцима приписал американцам журнал Der Spiegel, также с обвинениями в адрес советских войск выступали в Польше.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима омрачилось скандалом с ярким русофобским оттенком.