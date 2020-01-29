Россия ответила США на заявление об освобождении Освенцима американцами

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление миссии США в Дании о том, что Освенцим (Аушвиц-Биркенау) якобы освободили американские солдаты.

«Что это значит, Госдепартамент и госсекретарь США Майкл Помпео?» – заявило российское посольство в Twitter.

Посольство призвало «не стирать память» о том, что Освенцим был освобожден Красной армией, передает ТАСС.

«Теперь вы пытаетесь «заменить» их на американских солдат», – заявили российские дипломаты, комментируя запись, опубликованную в Twitter посольством США в Дании.

I dag er det International Holocaust Remembrance Day.#WeRemember https://t.co/XLz1AY13YZ — U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) January 27, 2020

Россия обвинила американских дипломатов в «бесстыдном переписывании истории Второй мировой войны».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об освобождении Освенцима Красной армией.

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал в одной из соцсетей пост о том, что концлагерь Освенцим якобы был освобожден американской армией.

ЕС заявил, что Освенцим освобождали «союзные войска».

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