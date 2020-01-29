Посольство США извинилось за слова об освобождении Освенцима американцами

Американское посольство в Дании извинилось за ошибку в своем посте в Twitter о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» был освобожден американскими солдатами.

«Вчера мы по ошибке написали, что «Аушвиц-Биркенау» был освобожден американскими солдатами. Это были, конечно, советские солдаты. Мы признаем важный вклад всех союзных сил во время Второй мировой войны и чтим 6 миллионов евреев, погибших во время холокоста», – говорится в сообщении американской дипмиссии в Twitter.

Ранее российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление миссии США в Дании о том, что Освенцим (Аушвиц-Биркенау) якобы освободили американские солдаты.

«Что это значит, Госдепартамент и госсекретарь США Майкл Помпео?» – заявило российское посольство через Twitter, призвав «не стирать память» о том, что Освенцим был освобожден Красной армией.

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление миссии США в Дании, заявил, что не удивится, если «в будущем американцы будут уверены в том, что Гитлер погиб в 1944 году в Париже от рук бойцов Тарантино».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об освобождении Освенцима Красной армией.