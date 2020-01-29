Соловьев отреагировал на заявление дипломатов США об освобождении Освенцима американцами

Взгляд
29 января, среда  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
Разделы

Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
Перейти а раздел…

Приоткрыта завеса тайны легендарных разведчиков-нелегалов

Служба внешней разведки рассекретила только малую часть биографии выдающихся российских разведчиковФото: Андрей Дружинин/ТАСС
Имена сразу семерых выдающихся российских разведчиков обнародовал глава СВР Сергей Нарышкин. Кроме того, стали известны даже некоторые подробности их работы и биографий. О каких людях идет речь, за что они получили звание Героя – и почему прочие детали их пребывания в длительных зарубежных командировках до сих пор остаются под грифом «секретно»? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

О чем забыли сказать на форуме Холокоста в Польше

Эдуард Долинский, Директор Украинского еврейского комитета
Были подготовлены идеологическая и практическая база, а также сотни и тысячи членов вспомогательных групп ОУН, которые, войдя вместе с немцами на Украину, приняли активное участие в погромах и массовых убийствах евреев. Подробности...

Нас судят те, кто был вместе с Гитлером

Вячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ, исполнительный директор Фонда «Русский мир»
Весь Европейский союз – это в прошлом гитлеровская коалиция или те, кто склонился перед ней. Там не было ни одной страны, противостоявшей Гитлеру. Вот кто нас сейчас судит. Подробности...
Обсуждение: 99 комментариев
    Перейти а раздел…

    Россия выиграла битву за русскую водку

    Десять главных фактов о новом смертельном коронавирусе

    Обсуждение: 4 комментария

    Коронавирус из Китая: что нужно знать

      Перейти а раздел…

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
      Подробности...

      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В РВИО отреагировали на слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера во Львове
              ВАДА назвало число измененных допинг-проб Московской лабораторииПо делу журналиста Голунова задержаны пятеро экс-полицейскихМосквич пожаловался полиции на «больную» коронавирусом девушкуСША предсказан дефицит бюджета времен Второй мировой войны
              Палестина официально отвергла предложенную США «сделку века»Премьер Италии обиделся на ГерманиюНовый коронавирус побил рекорд атипичной пневмонииRT преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube
              Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракетуКравчук заявил о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове перед войнойКонструктор объяснил, как Израиль смог подбить «Панцирь» в СирииПоявилось видео полетов Су-35С в Карелии

              Главная тема


              Кто создал миф об «Украине-Руси»

              «сделка века»


              Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины

              проверка систем


              Тяжелую «Ангару» предложили уничтожить в полете

              Видео

              ближний восток


              «Сделка века» от Трампа действительно грандиозна

              поправки в конституцию


              Путин готовит Россию к смене президента

              переписывание истории


              Исторические невежество Зеленского нужно использовать во благо

              «подарки Шеварднадзе»


              Разрыв ущербного договора грозит новым конфликтом между Россией и США

              Безграничное доверие


              Алексей Алешковский: Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

              Защита верующих


              Сергей Мардан: В Израиле за комичные куплеты Долгополову может прилететь год тюрьмы

              Моральные принципы


              Глеб Простаков: Нормальный Киев существует параллельно с ненормальным

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?

              Соловьев отреагировал на заявление дипломатов США об освобождении Освенцима американцами

                 29 января 2020, 11:10
              Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Я не удивлюсь, если в будущем американцы будут уверены в том, что Гитлер погиб в 1944 году в Париже от рук бойцов Тарантино», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление миссии США в Дании о том, что Освенцим (Аушвиц-Биркенау) якобы освободили американские солдаты.

              «Американцы уже довольно долгое время изучают историю по голливудским фильмам. И проблема не в том, что мы не объясняем правду. А в том, что в США уверены, что американский солдат освободил всю Европу», – сказал телеведущий и журналист Владимир Соловьев, рассуждая об историческом невежестве американских политиков и дипломатов.

              «Так они в скором времени будут считать, что СССР в Великую Отечественную войну и во Вторую мировую воевал вместе с нацистской Германией против США и Европы. И просвещенная Европа победила. А на вопрос, кто брал Берлин, будут отвечать: какой Берлин?» – сыронизировал собеседник.

              «Потому я не удивлюсь, если в будущем жители США будут уверены в том, что Адольф Гитлер погиб в 1944 году в Париже от рук бойцов Квентина Тарантино», – заключил Соловьев.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление миссии США в Дании о том, что Освенцим (Аушвиц-Биркенау) якобы освободили американские солдаты.

              «Что это значит, Госдепартамент и госсекретарь США Майкл Помпео?» – заявило российское посольство через Twitter. Посольство призвало «не стирать память» о том, что Освенцим был освобожден Красной армией.

              Кроме того, немецкий журнал Der Spiegel опубликовал в одной из соцсетей пост о том, что концлагерь Освенцим якобы был освобожден американской армией. Позднее в ЕС заявили, что Освенцим освобождали «союзные войска».

              Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об освобождении Освенцима Красной армией.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............