Кононенко сочинил анекдот о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Блогер и журналист Максим Кононенко сочинил анекдот по мотивам рассказа первого президента Украины Леонида Кравчука о якобы встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера в 1939 году во Львове.

На своем канале в Telegram Кононенко написал:

«Идет однажды такой Сталин по Львову. Вдруг смотрит – а навстречу ему идет Гитлер.

– Мне *** (синоним слова «конец», – прим. ВЗГЛЯД) … – думает Сталин, – Это же Гитлер! Сейчас кто-нибудь увидит и будут потом писать, что я с ним во Львове встречался!

Сталин немедленно развернулся и побежал. Вослед ему что-то кричал Гитлер».

Так Кононенко отреагировал на рассказ первого президента Украины Леонида Кравчука о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, якобы состоявшейся во Львове 17 октября 1939 года. При этом Кравчук не уточнил, из каких архивов он почерпнул эту информацию.

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков назвал слова Кравчука «абсолютным бредом».