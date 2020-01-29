В «Единой России» предложили лишить Игнатьева должности главы Чувашии

«Единая Россия» считает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев не должен занимать пост главы региона после истории с офицером МЧС, которого руководитель региона заставил прыгать за ключами от вручаемой техники, заявил член высшего совета партии, первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Это уже не первое происшествие, произошедшее с губернатором Чувашии, мы помним его оценки средств массовой информации, здесь явно человек вышел из берегов. Поэтому оценка дана. Наша позиция, позиция партии, что он не должен дальше занимать должность губернатора. Решение в этом случае принимает он сам или президент, возможно, он сам подаст соответствующее заявление», – передает ТАСС слова Исаева.

Он также отметил, что главам регионов необходимо быть более аккуратными, вежливыми и приветливыми в общении с жителями.

«Всем надо быть с гражданами более приветливыми, более вежливыми во всех отношениях», – добавил депутат.

«Председатель нашей партии, выступая, сказал, что вот это чванство, которое иногда сопровождается у тех или иных чиновников, одно должно быть однозначно преодолено», – сказал Исаев.

Напомним, Игантьева раскритиковали после появления в Сети видео, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым, позднее Игнатьева исключили из «Единой России» за неуважение к людям.