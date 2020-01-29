В Facebook заявили о слежке за пользователями вне соцсети

Компания Facebook сообщила, что получает данные о пользователях соцсети от сторонних сайтов.

На сайте соцсети представили функцию «Действия вне Facebook», которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов, передает РИА «Новости».

«Действия вне Facebook – это данные, которые компании и организации передают нам о ваших взаимодействиях, например об использовании их приложений или о посещении их сайтов. Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например, входа через Facebook», – поясняется на странице.

Компания собирает эти данные, чтобы показывать более актуальную рекламу, рекомендовать группы, события и товары, для помощи компаниям и организациям в измерении результативности их сайтов, приложений или рекламы, а также с целью выявления подозрительной активности – чтобы сделать Facebook «безопаснее».

Отметим, что Facebook давно следит за действиям пользователей, однако в компании часто происходят утечки собранных данных.